Ritka lehetőséget kínál a történelmi hullámvasút – Mutatjuk a legizgalmasabb aranyrészvényeket!

Történelmi kilengéseket láttunk az elmúlt napokban a nemesfémek piacán: az aranyat és az ezüstöt szó szerint a földbe döngölték, majd villámgyors irányváltással látványos felpattanás indult. A lényeg azonban nem az árfolyammozgás, hanem az, hogy a nemesfémek hosszú távú emelkedését alátámasztó fundamentumok érdemben nem változtak. Az ilyen extrém piaci turbulencia ritkán adódó beszállási pontokat teremt – főleg azok számára, akik előre gondolkodnak. Megnézzük, hogyan reagáltak minderre a legnagyobb aranybányászok részvényei, majd több elemzői módszert bevetve azonosítjuk, hol lehet most valódi befektetői érték. A nemesfémek, az arany és az ezüst kiemelt témánk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Szédítő hullámvasút

Tengeri betegeknek nem javasoljuk most befektetési szempontból az aranyat és az ezüstöt, hiszen már csak a grafikonokra tekintve is könnyen megszédülhetünk – hát még akkor, ha meg is lovagoljuk a hullámokat!

Az elmúlt napokban egészen elképesztő, teljes joggal történelminek mondható mozgásokat láttunk a nemesfémek piacán, és könnyen lehet, hogy mire ennek az írásnak a végére érünk, már jön is a fordulat és a jelenlegi raliból ismét zuhanásba kapcsol az arany és az ezüst.

Pénteken és hétfőn példátlan mértékben zuhant be a nemesfémek árfolyama, a piacon kiugró forgalom jelent meg, jelentős pozíciózárások történtek, teljes volt a káosz. Aztán tegnap jött a felpattanás, kedden 5,9 százalékot erősödött az arany, ami dollárban kifejezve