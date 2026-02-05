  • Megjelenítés
Drámai fordulat a nemesfémek piacán: egyetlen nap alatt eltűnt az ezüst értékének tizede
Befektetés

Drámai fordulat a nemesfémek piacán: egyetlen nap alatt eltűnt az ezüst értékének tizede

Portfolio
Az arany árfolyama kisebb mértékben, az ezüst jegyzése viszont meredeken zuhan ma a szélesebb körű piaci eladási hullám közepette. A dollár közel kéthetes csúcsra erősödött, miközben az amerikai–kínai kereskedelmi feszültségek enyhülésének jelei további nyomás alatt tartják a nemesfémeket.

A spot arany ára 0,8 százalékkal esett, és unciánként 4920 dolláron áll.

Tim Waterer, a KCM vezető piaci elemzője szerint a dollár új lendületet kapott Kevin Warsh Fed-elnökjelölésének hírére, és azóta is folyamatosan erősödni tudott. Hozzátette, hogy az arannyal kapcsolatban a kereskedők a közelmúlt szélsőséges volatilitása miatt jóval óvatosabbá váltak.

Az erősödő dollár drágábbá teszi a dollárban jegyzett aranyat azoknak a befektetőknek, akik más devizát használnak.

Christopher Wong, az OCBC stratégája szerint a hangulat a legtöbb eszközosztályban megingott, beleértve a nemesfémeket, a kriptovalutákat és a regionális részvényeket is. Az alacsony piaci likviditás mellett a veszteségek egymást erősítő visszacsatolási hurkot hoztak létre.

A spot ezüst 10,5 százalékot zuhant, unciánként 78,8 dollárra. A nemesfém múlt héten még rekordszintet ért el 121,64 dolláron.

Az ipari kereslet a magasabb árszinteken gyakorlatilag eltűnt: a legtöbb ipari vásárló leállt az ezüstvásárlással, és még a kínai napelemgyártók is alternatívákat keresnek.

Az általános risk-off hangulat mellett a nemesfémek esésében az is szerepet játszik, hogy a geopolitikai fronton Irán és az Egyesült Államok pénteken Ománban folytat tárgyalásokat. Kína pedig fontolóra veszi, hogy több amerikai szóját vásároljon – közölte Donald Trump amerikai elnök, miután szerinte "nagyon pozitív" egyeztetést folytatott Hszi Csin-ping kínai elnökkel.

Kunal Shah, a mumbai Nirmal Bang Commodities vezető elemzője szerint, ha a geopolitikai feszültségeket és a dollártól való elfordulás trendjét egyelőre figyelmen kívül hagyjuk, a fémek árfolyamának rövid távon kevés mozgástere marad.

A spot platina 8,7 százalékkal esett, unciánként 2033,35 dollárra, miután január 26-án még történelmi csúcsot ért el 2918,80 dolláron. A palládium ára 5,8 százalékkal 1672 dollárra csökkent.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

