Ez ám a szigor: példaértékű büntetést kapnak a rosszul teljesítő portfóliómenedzserek

Az HSBC egyes bankáraitól akár teljesen megvonja a bónuszt, sőt, arra is ösztönözheti az alulteljesítő munkatársakat a befektetési banki és vagyonkezelési területeken, hogy a bónuszkifizetések után távozzanak a cégtől – mondták az ügyet ismerő források. A lépés az ügyvezető igazgatói szintet is érintheti, bár végleges döntés még nem született.

A megközelítés Georges Elhedery vezérigazgató elképzeléseit tükrözi, aki

az amerikai bankok fizetési gyakorlatához kívánja közelíteni a pénzintézetet.

Elhedery 2024 második felében vette át az irányítást. Azóta bezárta az HSBC M&A és részvényjegyzési tevékenységének nagy részét az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban és a kontinentális Európában, miközben összevonta a kereskedelmi és befektetési banki üzletágakat. Az átalakítás során több vezető beosztású, tapasztalt szakember is távozott.

A bank 2024-es bónuszkerete 3,8 milliárd dolláron stagnált, szemben az iparági trenddel, amely általában magasabb kifizetéseket hozott. Egyes területeken – például a vállalati és intézményi banki divízióban – a dolgozókat már előre figyelmeztették az alacsonyabb juttatásokra.

Elhedery hangsúlyozta, hogy a 3 milliárd dolláros megtakarítást célzó átszervezés egyszerűbb, dinamikusabb szervezetet hoz létre. Ugyanakkor a költségek átmenetileg növekedtek: a költség/bevétel arány 2025 első felében 49,9 százalékra emelkedett az egy évvel korábbi 43,7 százalékról.

A befektetők mindenesetre bizalmat szavaztak a stratégiának: az HSBC részvényárfolyama közel megduplázódott Elhedery kinevezése óta, bár a Barclays és a Standard Chartered ennél is nagyobb emelkedést ért el. Az HSBC mintegy 225 milliárd fontos piaci értékével továbbra is Európa legnagyobb pénzintézete.

