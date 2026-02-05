Folytatódik a vérengzés a kriptopiacon, kritikus szint alatt a bitcoin

A bitcoin árfolyama több mint 5 százalékot esett, és 70 000 dollár alá került, ami 2024 novembere óta a legalacsonyabb érték.

Az ether, a második legnagyobb kriptovaluta szintén közel 3,8 százalékot veszített az értékéből, és 2 060 dollár körül forgott. Ha 2 000 dollár alá esne, az tavaly május óta először fordulna elő.

A bitcoin ezen héten több mint 12 százalékot zuhant, idén pedig már 20 százalékot veszített értékéből. A második legnagyobbnak számító ether még ennél is rosszabbul teljesít, év eleje óta több 30 százalékot zuhant.

A zuhanást részben Kevin Warsh Fed-elnökjelöltsége váltotta ki, mivel a piac attól tart, hogy a jegybankár csökkentené a Fed mérlegfőösszegét. A kriptovalutákat általában a bőséges likviditást szeretik, mivel jellemzően akkor emelkednek, amikor a Fed pénzt pumpál a piacokra.

A kriptovaluták már hónapok óta nehézségekkel küzdenek. A tavaly októberi rekordösszeomlás során a tőkeáttételes pozíciók kényszerlikvidálása lesöpörte az árfolyamokat a korábbi csúcsokról.

Véleményünk szerint a szélesebb körű visszaesést elsősorban az intézményi ETF-ekből történő masszív tőkekivonás okozza

– írták a Deutsche Bank elemzői. Hozzátették, hogy az amerikai spot bitcoin ETF-ekből januárban több mint 3 milliárd dollár áramlott ki, miután decemberben 2 milliárd, novemberben pedig 7 milliárd dollárt vontak ki.

Ez a folyamatos eladási hullám arra utal, hogy a hagyományos befektetők elveszítik érdeklődésüket, és a kriptovalutákkal szembeni pesszimizmus erősödik

– fogalmaztak az elemzők.

Forrás: Reuters

