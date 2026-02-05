  • Megjelenítés
 
Itt a nagy kérdés, amit most fel kell tenni az év legforróbb befektetésével kapcsolatban

Tomboló bikapiacon könnyű befektetni: az ember megy a fő sodorral, berakja a pénzét a legmenőbb tőzsdei sztorik nagyágyúi mögé, és élvezi a száguldást. De mi van, ha hirtelen kisiklik a "szupervonat", sokan hanyatt-homlok kezdenek menekülni és beszakadnak az árfolyamok? Amikor a tőzsdei eufória hirtelen találkozik a valósággal, és a piac újraértékeli az eddigi sztárokat, olyankor válik kritikussá, hogy a legjobb részvényeket tartsuk a portfóliónkban. A legfontosabb kérdés egy ilyen környezetben: mi alapján tudjuk eldönteni, hogy az igazi sztárokat vesszük? Mutatjuk azt a konkrét szűrőrendszert, amivel az igazi minőséget el lehet választani a sztoritól. Hasonló témákkal foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Akkor kell venni, amikor vér folyik az utcán.

Ezzel a hatásvadász részvénypiaci mondással kezdjük az elemzésünket, ami bármennyire is alapigazságnak tekinthető és rendkívül egyszerűen hangzik, de bizony nagyon nehezen megvalósítható a gyakorlatban. Két dolog segíthet sokat egy nagy tőzsdei zuhanás közepette: egyrészt ha a fő narratívában bízva el tudunk vonatkoztatni a "zajtól", másrészt, ha nagy bizonyossággal tudjuk, hogy a legjobb eszköz, a legjobb részvény van a birtokunkban. Az első dologgal kapcsolatban általában rengeteg a szubjektív elem, a másodiknál viszont tudunk adni objektív mankókat:

LÁSSUK, MIKRE KELL ODAFIGYELNI AZ ÉV LEGIZGALMASABB BEFEKTETÉSÉNÉL!

