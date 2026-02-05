Meddig eshet most a bitcoin?

Egyre feszültebb a hangulat a piacokon: a befektetők a mostani bizonytalanságok közepette egyre inkább menedéket keresnek, a kockázatosabb eszközöktől pedig látványosan elfordulnak. Sorra esnek el a legfontosabb támaszok a bitcoinban, az árfolyam pedig már azokon a szinteken mozog, ahol Donald Trump megválasztása előtt volt 2024 novemberében. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.