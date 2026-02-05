Milliárdos beruházást jelenthet be a Shell

A Shell fontolóra vette, hogy beszálljon venezuelai offshore földgázprojektekbe,
ami több milliárd dolláros befektetést jelenthet, és akár már néhány éven belül elindulhatna a kitermelés.
Wael Sawan vezérigazgató a csütörtöki interjújában közölte, hogy a vállalat több projekt megvalósításának lehetőségét vizsgálja.
Ezek olyan lehetőségek, amelyek akár hónapokon belül aktiválhatók
– mondta Sawan, hozzátéve, hogy a Shell jelenleg a szükséges engedélyekre vár.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
