Milliárdos beruházást jelenthet be a Shell
Milliárdos beruházást jelenthet be a Shell

A Shell venezuelai tengeri földgázprojektekbe történő befektetést mérlegel, ami több milliárd dolláros beruházást jelentene, a vállalat akár néhány éven belül megindíthatná a termelést - írja a Reuters.

A Shell fontolóra vette, hogy beszálljon venezuelai offshore földgázprojektekbe,

ami több milliárd dolláros befektetést jelenthet, és akár már néhány éven belül elindulhatna a kitermelés.

Wael Sawan vezérigazgató a csütörtöki interjújában közölte, hogy a vállalat több projekt megvalósításának lehetőségét vizsgálja.

Ezek olyan lehetőségek, amelyek akár hónapokon belül aktiválhatók

– mondta Sawan, hozzátéve, hogy a Shell jelenleg a szükséges engedélyekre vár.

