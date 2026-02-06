Beruházási sokk rázta meg az Amazont, zuhan az árfolyam

Az Amazon árfolyama több mint 10 százalékot zuhant a csütörtöki zárás utáni kereskedésben,
miután
- a vállalat közzétette negyedik negyedéves eredményeit
- és 2026-ra 200 milliárd dollárra emelte beruházási előrejelzését.
Tegnap egyébként 4,4 százalékot esett az árfolyam, ehhez jött még hozzá a piaczárás utáni több mint 10.
A vállalat bevétele felülmúlta az elemzői várakozásokat, az egy részvényre jutó eredmény kis mértékben elmaradt a konszenzustól. A teljes árbevétel 213,4 milliárd dollár lett, az egy részvényre jutó nyereség 1,95 dollár, a nettó profit pedig 21,19 milliárd dollárra nőtt az egy évvel korábbi 20 milliárdról.
A befektetők figyelme elsősorban a kiadások alakulására irányult. Az Amazon jelezte, hogy
az idei évben tovább növeli beruházásait adatközpontokra és infrastruktúrára a mesterséges intelligencia iránti robbanásszerű kereslet miatt.
A cég szerint a tőkekiadások elérik a 200 milliárd dollárt, miközben az elemzők ennél jóval alacsonyabb összeget vártak, és a 2025-ös kiadások is körülbelül 131 milliárd dolláron álltak. Andy Jassy vezérigazgató szerint az erős kereslet és az olyan hosszú távú lehetőségek, mint a mesterséges intelligencia, a chipek, a robotika és az alacsony Föld körüli pályán keringő műholdak indokolják a nagyszabású befektetéseket.
A vezetés megerősítette, hogy a kiadások túlnyomó része az Amazon Web Services üzletágba áramlik. Az AWS bevételei a negyedik negyedévben 24 százalékkal bővültek, ami a divízió leggyorsabb növekedése volt az elmúlt 13 negyedévben. A növekedést nemcsak az MI-felhasználások, hanem a hagyományos felhőszolgáltatások is hajtották, a kapacitásokat pedig a vállalat a lehető leggyorsabban értékesíti. Tavaly ősszel megnyílt az Anthropic számára épített, 11 milliárd dolláros MI-adatközpont is.
A gyorsjelentés rávilágított az iparági verseny erősödésére. Bár az Amazon továbbra is piacvezető a felhőinfrastruktúrában, riválisai gyorsabb növekedést mutattak fel, miközben az egész technológiai szektor agresszíven növeli MI-beruházásait. A jelenlegi negyedévre az Amazon 173,5 és 178,5 milliárd dollár közötti bevételt vár, ami nagyjából összhangban van az elemzői becslésekkel.
A vállalat közben folytatja a létszámleépítést is. A közelmúltban további mintegy 16 ezer irodai dolgozó elbocsátását jelentette be, miközben a globális alkalmazotti létszám év végén 1,57 millió fő volt, főként a raktári munkaerőnek köszönhetően. Az Amazon reklámüzletága továbbra is erős maradt, bevétele éves alapon 23 százalékkal nőtt, és meghaladta a 21 milliárd dollárt.
Címlapkép forrása: Matthias Balk/picture alliance via Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Nagy meglepetésre lecserélte vezérigazgatóját a világ legnagyobb autógyártója
Átrendeződés a vállalat csúcsán.
Megmozdult Európa legerősebb országa: itt a meglepő fordulat – Váratlan helyen sorakoztak fel a szövetségesek
Új partnereket keres Friedrich Merz, nem is akárhol.
Akkor most itt van a betonfal: nincsen több dolgozó Magyarországon
Demográfiai korláthoz érkeztünk.
Soha nem járt még ilyen közel Amerika kihívója a B-2-es lopakodó bombázókhoz - Azonnal lépett az Egyesült Államok
Ügyesen közelített az ellenséges hírszerzés.
Eldőlni látszik egy fontos katonai támaszpont sorsa
Megtörtént az egyeztetés.
Aggasztó fordulat jöhet a jegybank függetlenségében Trump vicce után
Azért ez meredek lenne.
Holland bélyeggyűjtők, szevasztok!
Vendég Szabó Dávid, a téma szerteágazó. Meg a Bitcoin, ami esik, ahelyett, hogy emelkedne. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók... The post Holland
Kínában a zöldülés olcsóbb, mint Európában
Érdemes elidőzni a lenti ábrán. Látható, hogy Európa élen jár(t) az energiatermelés zöldítésében, aminek a költsége mára gazdasági versenyhátrányt okoz. Az Egyesült Államok lemaradt,
Javítsuk meg a nyugdíjrendszert!
Ha a nulláról tervezhetnék egy nyugdíjrendszert, akkor fix lenne a hozzájárulás összege (évente indexálva, azaz növelve), ami a mindenkori minimálbér nagy részének megfelelő ellátást adn
Amerika is belevághat a növényalapú fémbányászatba
Amerikai tudósok azon dolgoznak, hogy növények segítségével nyerjék ki a fémeket a talajból. Ez a fajta agrobányászat egy ökobarát alternatívája a hagyomány
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
A digitális jegybankpénzek 2026-ban: sok ígéret, kevés eredmény?
A folyamat tétje a globális pénzügyi rendszerek jövőbeni stabilitása és a stratégiai autonómia megőrzése.
Kevesebb dugó, kevesebb kibocsátás, kevesebb frusztráció - AI a közlekedésben
A mesterséges intelligencia alkalmazása azonnal érthető és "látható" a közúti közlekedésben. A dugók, a parkolási nehézségek és a kiszámíthatatlan menetidők mindennapi élmények, így
A Wise is emeli az ingyenes készpénzfelvételi limitet - így spórolhatsz még többet hazai ingyenes bankszámlával
Habár egyre többen fizetünk bankkártyával, a készpénz továbbra is fontos szerepet játszik mindennapokban, ezért nem mindegy, mennyibe kerül a felvétele. Jó hír a gyakran készpénzt használ
Vészhelyzet a magyar utakon: borzasztóan sok a kátyú, bajban az autósok
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Csúcson az állam kamatterhei: mennyire fáj ez a költségvetésnek?
Nem úgy néz ki, hogy hátra lehet dőlni.
Megindította Trump a pusztító armadát: küszöbön a totális háború – Komoly fordulat jöhet
Mikor enyhülhet a tetőfokára hágott feszültség?
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?