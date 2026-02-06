Beruházási sokk rázta meg az Amazont, zuhan az árfolyam

Az Amazon részvényei nagyot estek a gyorsjelentés után, miután a cég vegyes negyedéves számokat közölt, miközben a vártnál jóval nagyobb mesterségesintelligencia beruházásokat jelentett be 2026-ra.

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Az Amazon árfolyama több mint 10 százalékot zuhant a csütörtöki zárás utáni kereskedésben,

miután

a vállalat közzétette negyedik negyedéves eredményeit

és 2026-ra 200 milliárd dollárra emelte beruházási előrejelzését.

Tegnap egyébként 4,4 százalékot esett az árfolyam, ehhez jött még hozzá a piaczárás utáni több mint 10.

A vállalat bevétele felülmúlta az elemzői várakozásokat, az egy részvényre jutó eredmény kis mértékben elmaradt a konszenzustól. A teljes árbevétel 213,4 milliárd dollár lett, az egy részvényre jutó nyereség 1,95 dollár, a nettó profit pedig 21,19 milliárd dollárra nőtt az egy évvel korábbi 20 milliárdról.

A befektetők figyelme elsősorban a kiadások alakulására irányult. Az Amazon jelezte, hogy

az idei évben tovább növeli beruházásait adatközpontokra és infrastruktúrára a mesterséges intelligencia iránti robbanásszerű kereslet miatt.

A cég szerint a tőkekiadások elérik a 200 milliárd dollárt, miközben az elemzők ennél jóval alacsonyabb összeget vártak, és a 2025-ös kiadások is körülbelül 131 milliárd dolláron álltak. Andy Jassy vezérigazgató szerint az erős kereslet és az olyan hosszú távú lehetőségek, mint a mesterséges intelligencia, a chipek, a robotika és az alacsony Föld körüli pályán keringő műholdak indokolják a nagyszabású befektetéseket.

A vezetés megerősítette, hogy a kiadások túlnyomó része az Amazon Web Services üzletágba áramlik. Az AWS bevételei a negyedik negyedévben 24 százalékkal bővültek, ami a divízió leggyorsabb növekedése volt az elmúlt 13 negyedévben. A növekedést nemcsak az MI-felhasználások, hanem a hagyományos felhőszolgáltatások is hajtották, a kapacitásokat pedig a vállalat a lehető leggyorsabban értékesíti. Tavaly ősszel megnyílt az Anthropic számára épített, 11 milliárd dolláros MI-adatközpont is.

A gyorsjelentés rávilágított az iparági verseny erősödésére. Bár az Amazon továbbra is piacvezető a felhőinfrastruktúrában, riválisai gyorsabb növekedést mutattak fel, miközben az egész technológiai szektor agresszíven növeli MI-beruházásait. A jelenlegi negyedévre az Amazon 173,5 és 178,5 milliárd dollár közötti bevételt vár, ami nagyjából összhangban van az elemzői becslésekkel.

A vállalat közben folytatja a létszámleépítést is. A közelmúltban további mintegy 16 ezer irodai dolgozó elbocsátását jelentette be, miközben a globális alkalmazotti létszám év végén 1,57 millió fő volt, főként a raktári munkaerőnek köszönhetően. Az Amazon reklámüzletága továbbra is erős maradt, bevétele éves alapon 23 százalékkal nőtt, és meghaladta a 21 milliárd dollárt.

Címlapkép forrása: Matthias Balk/picture alliance via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ