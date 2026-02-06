  • Megjelenítés
Egy nap alatt égtek el komoly pénzek a fedezeti alapok vagyonából
Befektetés

Egy nap alatt égtek el komoly pénzek a fedezeti alapok vagyonából

Portfolio
A technológiai szektor vezette szerdai eladási hullám közel egy éve nem látott veszteséget okozott a részvénypiacon aktív nagy hedge fundoknak, mivel a túlzsúfolt pozíciók értéke hirtelen beszakadt – derül ki a Goldman Sachs ügyfeleknek küldött elemzéséből.

A részvénypiacon kereskedő nagy hedge fundok szerdán közel egy éve nem látott veszteségekkel zárták a napot, a technológiai szektor vezette eladási hullámban a zsúfolt pozíciók értéke meredeken zuhant. A Goldman Sachs ügyfeleknek küldött elemzése szerint a veszteségek egyetlen nap alatt több százalékra rúgtak egyes stratégiáknál.

A befektetők a technológiai cégekből a defenzív részvényekbe, például a Walmart papírjaiba menekültek.

Sokan attól tartanak, hogy a mesterséges intelligencia tömegesen veszélyezteti a munkahelyeket. A legutóbbi eladási hullámot az Anthropic Claude nagy nyelvi modelljére épülő új jogi AI-eszköz megjelenése váltotta ki, amelynek hatása világszerte végigsöpört a piacokon.

A Goldman elemzése szerint a technológiai, telekommunikációs és médiavállalatokra összpontosító hedge fundok akár 2,78 százalékot is veszítettek egyetlen nap alatt. Ahhoz, hogy a befektetők éves szinten kétszámjegyű, költségek utáni hozamot érjenek el, ezeknek az alapoknak havonta átlagosan egy-két százalékos pluszt kellene elérniük. Egy ekkora egynapos mínusz tehát érdemben ronthatja a havi teljesítményt.

A szisztematikus kereskedők 0,76 százalékos, a fundamentális részvényválogatók 0,84 százalékos veszteséget szenvedtek el. A több stratégiát párhuzamosan alkalmazó alapok részvényportfóliói 1,9 százalékot estek, ami 2025. április 9-e óta a legrosszabb napi eredmény. Akkor a piacok Donald Trump átfogó vámbejelentésének hatásaitól szenvedtek.

A bank szerint a hedge fundokat egy úgynevezett momentum-eladási hullám sodorta magával. A momentum-kereskedés a részvények árfolyammozgásait követi, felfelé és lefelé egyaránt, függetlenül attól, mennyire közel van az árfolyam egy korábbi csúcshoz vagy mélyponthoz.

Az alapok zsúfolt pozíciókba ragadtak, és a koncentrált long pozíciókból való kilépés közben feladták korábbi nyereségük jelentős részét.

A Goldman ugyanakkor megjegyezte, hogy a multi-stratégiás alapok az év eleje óta még így is 3,9 százalékos pluszban állnak.

Januárban a hedge fundok összességében pozitív hozamot értek el. Ehhez hozzájárult az Egyesült Államok venezuelai katonai akciója nyomán megugró piaci volatilitás, a Fed függetlenségével kapcsolatos aggályok, valamint a rendkívül hideg időjárás, amely felhajtotta a földgáz határidős árát. A JPMorgan ügyféljelentése szerint a globális hedge fund teljesítmény januárban 2,2 százalékkal emelkedett.

Ez a havi eredmény összevethető a tavalyi, 2,5 százalékos éves hozammal. 2025-ben az alapok profitáltak az amerikai részvényekben felvett zsúfolt pozíciókból, és sikerült elkerülniük a DeepSeek kínai mesterségesintelligencia-modell felemelkedése által kiváltott jelentős eladási hullám csapdáját.

A globális részvényekben long és short pozíciókat egyaránt kereskedő alapok januárban 2,7 százalékos nyereséget értek el. A multi-stratégiás hedge fundok 1,6 és 3,2 százalék közötti hozamot produkáltak, míg a kvantitatív alapok összességében nagyjából 1 százalékos mínuszban zártak.

Az Egyesült Államok Nicolás Maduro venezuelai elnök elrablása után

idén megállapodott Venezuelával akár 2 milliárd dollár értékű venezuelai kőolaj Egyesült Államokba irányuló exportjáról. A befektetők ezzel párhuzamosan növelték fogadásaikat a hosszú lejáratú államkötvények magasabb hozamaira és a meredekebb hozamgörbére, miután Donald Trump bejelentette, hogy Kevin Warsht jelöli a Fed élére. A földgáz határidős árai január 20. és 28. között 140 százalékkal ugrottak meg, mivel a rendkívüli hideg az Egyesült Államokban közel rekordszintre emelte a fűtési igényt.

Mindez bőven adott kereskedési lehetőséget a hedge fundoknak. A legnagyobb multi-stratégiás alapok – köztük a Balyasny, a Citadel és a Point72 – 1 és 3 százalék közötti hozamot értek el januárban.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

