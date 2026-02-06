  • Megjelenítés
Hihetetlen, hogy mit művelt a sztárbefektető a rábízott pénzzel
Hihetetlen, hogy mit művelt a sztárbefektető a rábízott pénzzel

Minal Bathwal szép csendben a világ egyik legsikeresebb makro hedge fund-menedzserévé nőtte ki magát: a Brevan Howard Asset Managementnél úgy termelt több hatalmas nyereségeket, hogy 2008-as indulása óta egyetlen veszteséges évet sem zárt. Ezzel a teljesítménnyel a szingapúri székhelyű portfóliómenedzser messze kiemelkedik az utóbbi években egyre népszerűbb globális makro befektetési stílus szereplői közül - írja a Bloomberg.

Bathwal jelenleg mintegy 5,5 milliárd dollárt kezel, és a koreai kamatlábak folyamataitól az ázsiai devizák ingadozásáig számos piaci mozgásból profitált. Sorozatos sikereinek köszönhetően bekerült a több mint két évtizede alapított, ma mintegy 35 milliárd dollárt kezelő Brevan Howard történetének öt legnagyobb hozamtermelője közé. Előtte csak olyan nevek szerepelnek, mint a társalapító Alan Howard, aki ma már nem kereskedik aktívan, valamint Chris Rokos, aki saját cége megalapítása előtt körülbelül 4 milliárd dolláros nyereséget termelt a vállalatnak.

A 44 éves Bathwal a kívülállók számára mégis szinte teljesen ismeretlen. Míg a Bridgewater alapítója, Ray Dalio könyveket ír, Bill Ackman és Cliff Asness pedig rendszeresen megszólal a közösségi médiában,

Bathwal következetesen kerüli a nyilvánosságot. Egy korábbi kollégája szerint az utcán sem ismernék fel.

Tavalyi, mintegy 6,8 százalékos hozama elmaradt legnagyobb riválisaiétól, akik kétszámjegyű profitot értek el a Fed kamatemelési várakozásainak változásaiból és a dollár gyengülésétől való félelmekből. Hosszú távú teljesítménye és következetessége azonban vitathatatlan, ezért gyakran hasonlítják olyan legendás befektetőkhöz, mint Stanley Druckenmiller vagy egykori kollégája, Rokos.

Bathwal és csapata 2008 és 2025 vége között 12,7 százalékos évesített hozamot ért el. A kockázathoz viszonyított hozamot mérő Sharpe-mutatója 1,7 – szemben a diszkrecionális makro hedge fundok 1,4-es iparági átlagával.

