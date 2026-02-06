Hihetetlen, hogy mit művelt a sztárbefektető a rábízott pénzzel

Bathwal jelenleg mintegy 5,5 milliárd dollárt kezel, és a koreai kamatlábak folyamataitól az ázsiai devizák ingadozásáig számos piaci mozgásból profitált. Sorozatos sikereinek köszönhetően bekerült a több mint két évtizede alapított, ma mintegy 35 milliárd dollárt kezelő Brevan Howard történetének öt legnagyobb hozamtermelője közé. Előtte csak olyan nevek szerepelnek, mint a társalapító Alan Howard, aki ma már nem kereskedik aktívan, valamint Chris Rokos, aki saját cége megalapítása előtt körülbelül 4 milliárd dolláros nyereséget termelt a vállalatnak.

A 44 éves Bathwal a kívülállók számára mégis szinte teljesen ismeretlen. Míg a Bridgewater alapítója, Ray Dalio könyveket ír, Bill Ackman és Cliff Asness pedig rendszeresen megszólal a közösségi médiában,

Bathwal következetesen kerüli a nyilvánosságot. Egy korábbi kollégája szerint az utcán sem ismernék fel.

Tavalyi, mintegy 6,8 százalékos hozama elmaradt legnagyobb riválisaiétól, akik kétszámjegyű profitot értek el a Fed kamatemelési várakozásainak változásaiból és a dollár gyengülésétől való félelmekből. Hosszú távú teljesítménye és következetessége azonban vitathatatlan, ezért gyakran hasonlítják olyan legendás befektetőkhöz, mint Stanley Druckenmiller vagy egykori kollégája, Rokos.

Bathwal és csapata 2008 és 2025 vége között 12,7 százalékos évesített hozamot ért el. A kockázathoz viszonyított hozamot mérő Sharpe-mutatója 1,7 – szemben a diszkrecionális makro hedge fundok 1,4-es iparági átlagával.

