Rossz hír az Apple-felhasználóknak: hamarosan csúnány megdrágulhatnak az iPhone-ok

Az iPhone gyártója a múlt héten jelentős értékesítési növekedést vetített előre az iPhone 17 modellek iránt várható erős keresletre hivatkozva. Tim Cook, az Apple vezérigazgatója elemzőknek úgy nyilatkozott, hogy a memóriachipek ára várhatóan meredeken emelkedik, arra viszont nem tért ki, hogy az Apple ezt áremeléssel hárítja-e át a vásárlókra.
Számos eszköz áll rendelkezésünkre, és még nem tudni, melyik bizonyul majd a legsikeresebbnek, de több lehetőségünk is van
– fogalmazott Cook a helyzettel kapcsolatban.
Az elemzők szerint a memóriachipek piacán jelentkező globális hiány ellenére is erős az Apple alkupozíciója a velük régóta partnerként dolgozó beszállítóknál – a Samsung Electronicsnál, az SK Hynixnél és a Micronnál. Emiatt szinte biztosra veszik, hogy a cég elegendő memóriachiphez jut, ellentétben a kisebb gyártókkal.
A memóriaárak elmúlt hónapokban tapasztalt meredek emelkedése mögött, többek között a Meta, a Google és a Microsoft mesterségesintelligencia-infrastruktúrájának rohamos bővítése áll.
Ahogy azt korábbi cikkünkben is megírtuk, az AI-verseny arra készteti a chipgyártókat, hogy kapacitásaikat a mesterséges intelligenciát kiszolgáló szerverekben használt, nagy sávszélességű memória (HBM) felé csoportosítsák át. Ez pedig szűkíti az átlagfelhasználók számára készülő eszközökbe is kerülő, hagyományos DRAM-chipek kínálatát.
Az Apple döntése messzemenő következményekkel járhat. Egyes becslések szerint a vállalat tavaly közel tízszázalékos szállításnövekedéssel vezette a globális okostelefon-piacot. Ha változatlanul tartja az árakat, miközben kisebb versenytársai kénytelenek emelni, az iPhone-ok még vonzóbbá válhatnak.
Ha viszont az Apple árat emel, azzal teret adhat a konkurenciának, hogy kövesse az áremelést.
"Ez most a legnagyobb kérdés az iparágban" – mondta Nabila Popal, az IDC kutatási igazgatója.
A chiphiány részben magyarázza, hogy az IDC adatai szerint 2023 óta először idén csökkenhet a globális okostelefon-piac.
A világ legnagyobb okostelefon-chipgyártója, a Qualcomm szerdán tovább fokozta az aggodalmakat: a Wall Street várakozásait alulmúló előrejelzést tett közzé, amit a partnereinél tapasztalt memóriachip-hiánnyal indokolt. Akash Palkhiwala pénzügyi vezető elmondta, hogy kulcsfontosságú kínai ügyfeleiknek nincs elegendő memóriachipjük a telefongyártáshoz, annak ellenére, hogy a fogyasztói kereslet erős.
A Qualcomm elemzői konferenciáján ismét szóba került az Apple. "Úgy tűnik, továbbra is aránytalanul nagy szeletet hasítanak ki a rendelkezésre álló memóriachipekből" – jegyezte meg Ben Reitzes, a Melius Research elemzője.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Az éj leple alatt titkos atomrobbantást hajtott végre a nagyhatalom – Súlyos váddal állt elő Amerika
Elfajulhat a nukleáris fegyverkezési verseny?
Keményen nekiment az EU a TikToknak: tízmilliárdos bírság lehet a vége, ha nem lép a vállalat
Szerintük függőséget okoz a kínai alkalmazás.
Halálos természeti katasztrófa: két magyar férfi életét vesztette a tragédiában
A szlovákiai Magas Tátrában.
Az asztalra csapott Zelenszkij, azonnali lépéseket követel: közel sem elégedett az ukrán elnök
Kijevben még mindig súlyos a helyzet.
Mennyire pörögnek az elektromosautó-eladások Magyarországon?
Itt vannak a januári számok!
Itt a nagy lehetőség: ezek a részvények lehetnek az év nyertesei
Rögtön 7 lehetőséget is mutatunk.
Lemészárolták a kriptókat és az ezüstöt, mi jöhet most?
Csúnya esések, kitört a pánik.
Lesújtó jelentést kapott Európa legerősebb hatalma: bénán néznék, ahogy Oroszország elfoglalná a NATO gyenge pontját
Ez az egész szövetséget megrengetheti.
United Parcel Service, Inc. - elemzés
Január végén számítottam a UPS osztalékemelésére, ilyenkor szokta bejelenteni ezeket, de most változatlanul hagyta az 1,64 dolláros osztalékot. Visszanéztem 15 évet, mindig január végén, fe
4,8% napi kamat lekötés nélkül? Így dolgozik a pénzed a Gránit Prémium számlán
Mi lenne, ha a bankszámládon parkoló pénz nem csak "várakozna", hanem minden egyes nap kamatot termelne - úgy, hogy közben bármikor szabadon hozzáférsz? A Gránit Bank Prémium számlacsomagjá
Rémálom a postaládában - tartozások a múltból
Követeléskezelők régi tartozásokkal fenyegetnek? Ismerd meg jogaid, ismerheted fel a trükköket és védd meg magad. Az utóbbi években egyre többen szembesülnek azzal a megdöbbentő helyzette
A kormány mindent tudhat? - Visszaélés bűnügyi személyes adatokkal
Rendkívül nagy figyelmet kapott, hogy Lázár János építési és közlekedési miniszter Balatonalmádiban tartott fórumán elhangzott kijelentéseivel szemben, a pár nappal későbbi gyöngyösi
Mesterséges falevéllel forradalmasíthatják a vegyipart
Kutatók egy olyan napenergia hasznosító eszközt fejlesztettek ki, amely a fotoszintézist imitálva hoz létre szén-dioxidból, napfényből és vízből értékes anyagokat
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
Holland bélyeggyűjtők, szevasztok!
Vendég Szabó Dávid, a téma szerteágazó. Meg a Bitcoin, ami esik, ahelyett, hogy emelkedne. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók... The post Holland
Kínában a zöldülés olcsóbb, mint Európában
Érdemes elidőzni a lenti ábrán. Látható, hogy Európa élen jár(t) az energiatermelés zöldítésében, aminek a költsége mára gazdasági versenyhátrányt okoz. Az Egyesült Államok lemaradt,
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Lemészárolták a kriptókat és az ezüstöt, mi jöhet most?
Csúnya esések, kitört a pánik.
Vészhelyzet a magyar utakon: borzasztóan sok a kátyú, bajban az autósok
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Csúcson az állam kamatterhei: mennyire fáj ez a költségvetésnek?
Nem úgy néz ki, hogy hátra lehet dőlni.