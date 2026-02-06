Rossz hír az Apple-felhasználóknak: hamarosan csúnány megdrágulhatnak az iPhone-ok

A globális memóriachip-hiány egyre súlyosabban érinti az okostelefon-piacot. A Reuters cikke elemzése szerint a technológiai szektorban az amerikai Szilícium-völgytől a kínai Sencsenig mindenki azt találgatja, hogy az Apple megemeli-e legnépszerűbb termékének, az iPhone-nak az árát, vagy feláldozzák a profitjuk egy részét, hogy alacsonyabban tarthassák az árakat, ezzel potenciálisan új vásárlókat megszerezve.

Az iPhone gyártója a múlt héten jelentős értékesítési növekedést vetített előre az iPhone 17 modellek iránt várható erős keresletre hivatkozva. Tim Cook, az Apple vezérigazgatója elemzőknek úgy nyilatkozott, hogy a memóriachipek ára várhatóan meredeken emelkedik, arra viszont nem tért ki, hogy az Apple ezt áremeléssel hárítja-e át a vásárlókra.

Számos eszköz áll rendelkezésünkre, és még nem tudni, melyik bizonyul majd a legsikeresebbnek, de több lehetőségünk is van

– fogalmazott Cook a helyzettel kapcsolatban.

Az elemzők szerint a memóriachipek piacán jelentkező globális hiány ellenére is erős az Apple alkupozíciója a velük régóta partnerként dolgozó beszállítóknál – a Samsung Electronicsnál, az SK Hynixnél és a Micronnál. Emiatt szinte biztosra veszik, hogy a cég elegendő memóriachiphez jut, ellentétben a kisebb gyártókkal.

A memóriaárak elmúlt hónapokban tapasztalt meredek emelkedése mögött, többek között a Meta, a Google és a Microsoft mesterségesintelligencia-infrastruktúrájának rohamos bővítése áll.

Ahogy azt korábbi cikkünkben is megírtuk, az AI-verseny arra készteti a chipgyártókat, hogy kapacitásaikat a mesterséges intelligenciát kiszolgáló szerverekben használt, nagy sávszélességű memória (HBM) felé csoportosítsák át. Ez pedig szűkíti az átlagfelhasználók számára készülő eszközökbe is kerülő, hagyományos DRAM-chipek kínálatát.

Az Apple döntése messzemenő következményekkel járhat. Egyes becslések szerint a vállalat tavaly közel tízszázalékos szállításnövekedéssel vezette a globális okostelefon-piacot. Ha változatlanul tartja az árakat, miközben kisebb versenytársai kénytelenek emelni, az iPhone-ok még vonzóbbá válhatnak.

Ha viszont az Apple árat emel, azzal teret adhat a konkurenciának, hogy kövesse az áremelést.

"Ez most a legnagyobb kérdés az iparágban" – mondta Nabila Popal, az IDC kutatási igazgatója.

A chiphiány részben magyarázza, hogy az IDC adatai szerint 2023 óta először idén csökkenhet a globális okostelefon-piac.

A világ legnagyobb okostelefon-chipgyártója, a Qualcomm szerdán tovább fokozta az aggodalmakat: a Wall Street várakozásait alulmúló előrejelzést tett közzé, amit a partnereinél tapasztalt memóriachip-hiánnyal indokolt. Akash Palkhiwala pénzügyi vezető elmondta, hogy kulcsfontosságú kínai ügyfeleiknek nincs elegendő memóriachipjük a telefongyártáshoz, annak ellenére, hogy a fogyasztói kereslet erős.

A Qualcomm elemzői konferenciáján ismét szóba került az Apple. "Úgy tűnik, továbbra is aránytalanul nagy szeletet hasítanak ki a rendelkezésre álló memóriachipekből" – jegyezte meg Ben Reitzes, a Melius Research elemzője.

