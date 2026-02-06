  • Megjelenítés
Rossz hír az Apple-felhasználóknak: hamarosan csúnány megdrágulhatnak az iPhone-ok
Befektetés

Rossz hír az Apple-felhasználóknak: hamarosan csúnány megdrágulhatnak az iPhone-ok

Portfolio
A globális memóriachip-hiány egyre súlyosabban érinti az okostelefon-piacot. A Reuters cikke elemzése szerint a technológiai szektorban az amerikai Szilícium-völgytől a kínai Sencsenig mindenki azt találgatja, hogy az Apple megemeli-e legnépszerűbb termékének, az iPhone-nak az árát, vagy feláldozzák a profitjuk egy részét, hogy alacsonyabban tarthassák az árakat, ezzel potenciálisan új vásárlókat megszerezve.
AI in Business 2026
Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Az iPhone gyártója a múlt héten jelentős értékesítési növekedést vetített előre az iPhone 17 modellek iránt várható erős keresletre hivatkozva. Tim Cook, az Apple vezérigazgatója elemzőknek úgy nyilatkozott, hogy a memóriachipek ára várhatóan meredeken emelkedik, arra viszont nem tért ki, hogy az Apple ezt áremeléssel hárítja-e át a vásárlókra.

Kapcsolódó cikkünk

Bombasiker lett az új iPhone, de súlyos problémába futott bele az Apple

Számos eszköz áll rendelkezésünkre, és még nem tudni, melyik bizonyul majd a legsikeresebbnek, de több lehetőségünk is van

– fogalmazott Cook a helyzettel kapcsolatban.

Az elemzők szerint a memóriachipek piacán jelentkező globális hiány ellenére is erős az Apple alkupozíciója a velük régóta partnerként dolgozó beszállítóknál – a Samsung Electronicsnál, az SK Hynixnél és a Micronnál. Emiatt szinte biztosra veszik, hogy a cég elegendő memóriachiphez jut, ellentétben a kisebb gyártókkal.

Még több Befektetés

Itt a nagy lehetőség: ezek a részvények lehetnek az év nyertesei

Újfajta osztályzás jön a befektetési alapoknál: az alacsony költség szinte már alapkövetelmény

Hihetetlen, hogy mit művelt a sztárbefektető a rábízott pénzzel

A memóriaárak elmúlt hónapokban tapasztalt meredek emelkedése mögött, többek között a Meta, a Google és a Microsoft mesterségesintelligencia-infrastruktúrájának rohamos bővítése áll.

Ahogy azt korábbi cikkünkben is megírtuk, az AI-verseny arra készteti a chipgyártókat, hogy kapacitásaikat a mesterséges intelligenciát kiszolgáló szerverekben használt, nagy sávszélességű memória (HBM) felé csoportosítsák át. Ez pedig szűkíti az átlagfelhasználók számára készülő eszközökbe is kerülő, hagyományos DRAM-chipek kínálatát.

Az Apple döntése messzemenő következményekkel járhat. Egyes becslések szerint a vállalat tavaly közel tízszázalékos szállításnövekedéssel vezette a globális okostelefon-piacot. Ha változatlanul tartja az árakat, miközben kisebb versenytársai kénytelenek emelni, az iPhone-ok még vonzóbbá válhatnak.

Ha viszont az Apple árat emel, azzal teret adhat a konkurenciának, hogy kövesse az áremelést.

"Ez most a legnagyobb kérdés az iparágban" – mondta Nabila Popal, az IDC kutatási igazgatója.

A chiphiány részben magyarázza, hogy az IDC adatai szerint 2023 óta először idén csökkenhet a globális okostelefon-piac.

A világ legnagyobb okostelefon-chipgyártója, a Qualcomm szerdán tovább fokozta az aggodalmakat: a Wall Street várakozásait alulmúló előrejelzést tett közzé, amit a partnereinél tapasztalt memóriachip-hiánnyal indokolt. Akash Palkhiwala pénzügyi vezető elmondta, hogy kulcsfontosságú kínai ügyfeleiknek nincs elegendő memóriachipjük a telefongyártáshoz, annak ellenére, hogy a fogyasztói kereslet erős.

A Qualcomm elemzői konferenciáján ismét szóba került az Apple. "Úgy tűnik, továbbra is aránytalanul nagy szeletet hasítanak ki a rendelkezésre álló memóriachipekből" – jegyezte meg Ben Reitzes, a Melius Research elemzője.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Holland bélyeggyűjtők, szevasztok!

Vendég Szabó Dávid, a téma szerteágazó. Meg a Bitcoin, ami esik, ahelyett, hogy emelkedne. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók... The post Holland

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Küszöbön a háború: Amerika elkezdte az evakuációt, bármikor megindulhatnak a bombázók
Felszálltak bázisaikról az orosz MiG–31-esek – Ez csak egy dolgot jelenthet
Beruházási sokk rázta meg az Amazont, zuhan az árfolyam
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility