Újfajta osztályzás jön a befektetési alapoknál: az alacsony költség szinte már alapkövetelmény
Újfajta osztályzás jön a befektetési alapoknál: az alacsony költség szinte már alapkövetelmény

A Morningstar bevezette csillagos értékelési rendszerét az Egyesült Királyságban kezelt portfóliókra, amely független, összehasonlítható minősítést ad a befektetőknek és tanácsadóknak, és kategóriaátlagokkal támogatja a portfóliók közvetlen összevetését - írja a Financial Times. A Morningstar hangsúlyozza, hogy a tartós siker egyik legfőbb kulcsa továbbra is az alacsony költségszint.
Az új rendszer révén a befektetők és a tanácsadók egységes, átlátható keretben hasonlíthatják össze a brit kezelt portfóliókat. A csillagos minősítés mellett a Morningstar kategóriaátlagokat is közzétesz, amelyek pontosabb képet adnak arról, hogyan teljesít egy adott portfólió a hasonló stratégiákhoz viszonyítva.

A Morningstar jelenleg az egyetlen olyan brit szolgáltató, amely rendszerszinten gyűjti a kezelt portfóliók mögöttes eszközösszetételét, és egységes módszertannal számítja ki a kockázattal korrigált hozamokat.

Ez lehetővé teszi, hogy a különböző szolgáltatók termékei valóban összehasonlíthatók legyenek.

Tom Mills, a vállalat multiasset-stratégiákért felelős vezetője elmondta, hogy az értékelések az elmúlt öt-tíz év befektetési környezetét tükrözik. Azok a portfóliók, amelyek a kategóriaátlagnál valamivel magasabb részvénykitettséggel – különösen amerikai részvényekkel – rendelkeztek, kedvezőbb helyzetbe kerültek. Ezzel szemben a fenntartható befektetési megközelítések az elmúlt időszakban inkább hátrányt jelentettek.

Mills hozzátette: bár a piaci környezet és az említett tényezők idővel változhatnak, az alacsonyabb költségek tartós, strukturális előnyt biztosítanak a befektetőknek, és érdemben növelik a hosszú távú befektetői siker esélyét.

A Morningstar 2022-ben indította el brit portfólió-adatbázisát, amely mára közel 1500 modellt követ. Anastasia Georgiou, a piacbővítési stratégia igazgatója kiemelte, hogy az értékelési rendszer egy gyorsan növekvő piaci szegmensben jelenik meg, és jelentősen növeli az átláthatóságot a befektetők és a tanácsadók számára.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

