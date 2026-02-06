Újfajta osztályzás jön a befektetési alapoknál: az alacsony költség szinte már alapkövetelmény

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Az új rendszer révén a befektetők és a tanácsadók egységes, átlátható keretben hasonlíthatják össze a brit kezelt portfóliókat. A csillagos minősítés mellett a Morningstar kategóriaátlagokat is közzétesz, amelyek pontosabb képet adnak arról, hogyan teljesít egy adott portfólió a hasonló stratégiákhoz viszonyítva.

A Morningstar jelenleg az egyetlen olyan brit szolgáltató, amely rendszerszinten gyűjti a kezelt portfóliók mögöttes eszközösszetételét, és egységes módszertannal számítja ki a kockázattal korrigált hozamokat.

Ez lehetővé teszi, hogy a különböző szolgáltatók termékei valóban összehasonlíthatók legyenek.

Tom Mills, a vállalat multiasset-stratégiákért felelős vezetője elmondta, hogy az értékelések az elmúlt öt-tíz év befektetési környezetét tükrözik. Azok a portfóliók, amelyek a kategóriaátlagnál valamivel magasabb részvénykitettséggel – különösen amerikai részvényekkel – rendelkeztek, kedvezőbb helyzetbe kerültek. Ezzel szemben a fenntartható befektetési megközelítések az elmúlt időszakban inkább hátrányt jelentettek.

Mills hozzátette: bár a piaci környezet és az említett tényezők idővel változhatnak, az alacsonyabb költségek tartós, strukturális előnyt biztosítanak a befektetőknek, és érdemben növelik a hosszú távú befektetői siker esélyét.

A Morningstar 2022-ben indította el brit portfólió-adatbázisát, amely mára közel 1500 modellt követ. Anastasia Georgiou, a piacbővítési stratégia igazgatója kiemelte, hogy az értékelési rendszer egy gyorsan növekvő piaci szegmensben jelenik meg, és jelentősen növeli az átláthatóságot a befektetők és a tanácsadók számára.

