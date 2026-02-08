  • Megjelenítés
 
Akár 150 százalékkal is többet érhet ez a részvény - És most kevesebb mint féláron megveheted!

Hatalmas kilengéseket láthattunk a héten a piacokon: a nagy esés után végül pénteken visszatértek a vevők, ennek kapcsán pedig máris megjelentek az első fordulós jelek, melyeket jól kihasználva gyorsan nagy hozamokra lehet szert tenni. Mostani elemzésünkben is egy ilyen részvénnyel fogunk foglalkozni.  Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Sokan vártak már egy korrekcióra a tőzsdéken. Az esés meg is jött, de könnyen lehet, hogy ezúttal sem húzódik el sokáig: pénteken már megjelentek a vevők, és

láthatóan elkezdődött a szemezgetés a leértékelt papírok között.

Mostani elemzésünkben is egy nagyon olcsó részvénnyel foglalkozunk: ez a papír most 70 százalékos diszkonton forog és akár 150 százalékot is emelkedhet. Ez a részvény nem más,

