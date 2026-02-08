Akár 150 százalékkal is többet érhet ez a részvény - És most kevesebb mint féláron megveheted!

Sokan vártak már egy korrekcióra a tőzsdéken. Az esés meg is jött, de könnyen lehet, hogy ezúttal sem húzódik el sokáig: pénteken már megjelentek a vevők, és
láthatóan elkezdődött a szemezgetés a leértékelt papírok között.
Mostani elemzésünkben is egy nagyon olcsó részvénnyel foglalkozunk: ez a papír most 70 százalékos diszkonton forog és akár 150 százalékot is emelkedhet. Ez a részvény nem más,
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés