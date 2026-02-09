Kezdhetnek aggódni Washingtonban: Kína az amerikai kötvények eladására utasította bankjait

A hatóságok azzal indokolták az utasítást, hogy

csökkenteni kívánják a koncentrációs kockázatokat és a piaci ingadozásokból fakadó sérülékenységet.

Attól tartanak, hogy a nagy mennyiségben tartott amerikai államadósság éles árfolyammozgásoknak teheti ki a bankokat.

Az iránymutatás ugyanakkor nem érinti Kína állami szintű amerikai államkötvény-állományát.

Az intézkedést hivatalosan a piaci kockázatok diverzifikálásaként mutatták be, nem pedig geopolitikai lépésként, és nem is az amerikai hitelképességbe vetett bizalom megingásaként. A hatóságok nem határoztak meg konkrét célszámokat vagy teljesítési határidőt. Bár Peking és Washington között továbbra is fennállnak a feszültségek, a tavalyi kereskedelmi fegyverszünet óta a kapcsolatok összességében stabilizálódtak.

A hír nyomán csökkent az amerikai államkötvények árfolyama, a hozamok pedig az ázsiai kereskedésben minden lejáraton emelkedtek. A dollár kissé gyengült a főbb devizákkal szemben. Az amerikai tízéves hozam hétfő reggel 3 bázisponttal emelkedve 4,24%-on állt.

Donald Trump amerikai elnök a múlt héten telefonon egyeztetett Hszi Csin-ping kínai államfővel, és jelezte, hogy már áprilisban csúcstalálkozót tartana vele Pekingben. A források szerint a mostani szabályozói iránymutatás még a telefonbeszélgetés előtt született.

Az Állami Devizahivatal adatai szerint a kínai bankok szeptemberben mintegy 298 milliárd dollár értékű dolláralapú kötvényt tartottak. Nem ismert, hogy ebből pontosan mekkora hányadot tettek ki az amerikai államkötvények.

Kína óvatosabb hozzáállása egybeesik azzal, hogy a globális befektetők egyre inkább megkérdőjelezik Washington költségvetési fegyelmét. Emellett aggályok merültek fel Trump erős dollár iránti elkötelezettségével és a Federal Reserve függetlenségével kapcsolatban is.

A Deutsche Bank egyik elemzője múlt hónapban arra figyelmeztetett, hogy az európai alapkezelők Trump vámpolitikája miatt mérsékelhetik amerikai kötvénykitettségüket. Szerinte ebben szerepet játszhatnak az elnök Grönland esetleges megvásárlására vonatkozó tervei is. Trump január végén azt is jelezte, hogy nem bánja a dollár utóbbi időben tapasztalt gyengülését, ami a zöldhasú árfolyamát a 2022 eleji mélyponthoz közeli szintre küldte.

Scott Bessent pénzügyminiszter ugyanakkor a múlt héten arra hívta fel a figyelmet, hogy a széles körben terjedő, negatív narratívával ellentétben az amerikai államkötvénypiac tavaly 2020 óta a legjobb éves teljesítményt nyújtotta. Hozzátette, hogy az állampapír-aukciók rekordszintű külföldi keresletet vonzottak.

Az amerikai államkötvények külföldi tulajdoni állománya novemberben történelmi csúcsra, 9400 milliárd dollárra emelkedett. Ez több mint 500 milliárd dollárral haladta meg az egy évvel korábbi szintet.

Kína összesített – állami és magánszektorbeli – amerikai államkötvény-állománya az elmúlt évtizedben folyamatosan csökkent. Az egykor legnagyobb amerikai hitelező szerepét 2019-ben Japán vette át, tavaly pedig az Egyesült Királyság is megelőzte. Az ázsiai ország állománya a 2013-as csúcshoz képest csaknem a felére zsugorodott, novemberben 683 milliárd dollárra esett, ami 2008 óta a legalacsonyabb érték.

Egyes elemzők szerint a tényleges csökkenés mértéke ennél kisebb lehet, mivel Peking állományának egy részét európai letétkezelői számlákra helyezhette át. Belgium – amelynek állománya a piaci szereplők szerint kínai letéti számlákat is tartalmazhat – amerikai államkötvény-állománya 2017 vége óta megnégyszereződött, és elérte a 481 milliárd dollárt.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.