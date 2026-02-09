Kezdhetnek aggódni Washingtonban: Kína az amerikai kötvények eladására utasította bankjait

A hatóságok azzal indokolták az utasítást, hogy
csökkenteni kívánják a koncentrációs kockázatokat és a piaci ingadozásokból fakadó sérülékenységet.
Attól tartanak, hogy a nagy mennyiségben tartott amerikai államadósság éles árfolyammozgásoknak teheti ki a bankokat.
Az iránymutatás ugyanakkor nem érinti Kína állami szintű amerikai államkötvény-állományát.
Az intézkedést hivatalosan a piaci kockázatok diverzifikálásaként mutatták be, nem pedig geopolitikai lépésként, és nem is az amerikai hitelképességbe vetett bizalom megingásaként. A hatóságok nem határoztak meg konkrét célszámokat vagy teljesítési határidőt. Bár Peking és Washington között továbbra is fennállnak a feszültségek, a tavalyi kereskedelmi fegyverszünet óta a kapcsolatok összességében stabilizálódtak.
A hír nyomán csökkent az amerikai államkötvények árfolyama, a hozamok pedig az ázsiai kereskedésben minden lejáraton emelkedtek. A dollár kissé gyengült a főbb devizákkal szemben. Az amerikai tízéves hozam hétfő reggel 3 bázisponttal emelkedve 4,24%-on állt.
Donald Trump amerikai elnök a múlt héten telefonon egyeztetett Hszi Csin-ping kínai államfővel, és jelezte, hogy már áprilisban csúcstalálkozót tartana vele Pekingben. A források szerint a mostani szabályozói iránymutatás még a telefonbeszélgetés előtt született.
Az Állami Devizahivatal adatai szerint a kínai bankok szeptemberben mintegy 298 milliárd dollár értékű dolláralapú kötvényt tartottak. Nem ismert, hogy ebből pontosan mekkora hányadot tettek ki az amerikai államkötvények.
Kína óvatosabb hozzáállása egybeesik azzal, hogy a globális befektetők egyre inkább megkérdőjelezik Washington költségvetési fegyelmét. Emellett aggályok merültek fel Trump erős dollár iránti elkötelezettségével és a Federal Reserve függetlenségével kapcsolatban is.
A Deutsche Bank egyik elemzője múlt hónapban arra figyelmeztetett, hogy az európai alapkezelők Trump vámpolitikája miatt mérsékelhetik amerikai kötvénykitettségüket. Szerinte ebben szerepet játszhatnak az elnök Grönland esetleges megvásárlására vonatkozó tervei is. Trump január végén azt is jelezte, hogy nem bánja a dollár utóbbi időben tapasztalt gyengülését, ami a zöldhasú árfolyamát a 2022 eleji mélyponthoz közeli szintre küldte.
Scott Bessent pénzügyminiszter ugyanakkor a múlt héten arra hívta fel a figyelmet, hogy a széles körben terjedő, negatív narratívával ellentétben az amerikai államkötvénypiac tavaly 2020 óta a legjobb éves teljesítményt nyújtotta. Hozzátette, hogy az állampapír-aukciók rekordszintű külföldi keresletet vonzottak.
Az amerikai államkötvények külföldi tulajdoni állománya novemberben történelmi csúcsra, 9400 milliárd dollárra emelkedett. Ez több mint 500 milliárd dollárral haladta meg az egy évvel korábbi szintet.
Kína összesített – állami és magánszektorbeli – amerikai államkötvény-állománya az elmúlt évtizedben folyamatosan csökkent. Az egykor legnagyobb amerikai hitelező szerepét 2019-ben Japán vette át, tavaly pedig az Egyesült Királyság is megelőzte. Az ázsiai ország állománya a 2013-as csúcshoz képest csaknem a felére zsugorodott, novemberben 683 milliárd dollárra esett, ami 2008 óta a legalacsonyabb érték.
Egyes elemzők szerint a tényleges csökkenés mértéke ennél kisebb lehet, mivel Peking állományának egy részét európai letétkezelői számlákra helyezhette át. Belgium – amelynek állománya a piaci szereplők szerint kínai letéti számlákat is tartalmazhat – amerikai államkötvény-állománya 2017 vége óta megnégyszereződött, és elérte a 481 milliárd dollárt.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Megkezdődött a politikai leszámolás Amerika ellenségénél - Elvitték az ellenzéki vezetőket
Bejátszották az "amerikai ügynök" kártyát.
Tűkön ülnek a befektetők - brutális adatok jöhetnek Amerikából
Izgalmas adat várható magyar fronton.
Megugrott a magyar multimilliomosok vagyona, mutatjuk, mibe fektetnek
Friss számok a Portfolio privátbanki felméréséből.
Egymás után szedi az áldozatait a sötét botrány – Lemondott a diplomáciai elit öreg motorosa
Nem ő az egyetlen az országban, akire a gyanú árnyéka vetült.
Fordulat a meglőtt orosz altábornagy ügyében: új részletek láttak napvilágot
Ukrajna tagadja az érintettségét.
Meggondolja magát Magyarország szomszédja? – Nem zárják ki, hogy csatlakozzanak Trump Béketanácsához
Egyeztetnek még az ügyben.
Jövedelemletiltás - derült égből villámcsapás?
A jövedelemletiltás az egyik leggyakoribb végrehajtási forma Magyarországon, mégis rengeteg félreértés övezi. Mi a megoldás és milyen jogorvoslatok léteznek? Cikkünkben közérthetően bemu
Comcast Corporation - elemzés
Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé
15 milliárd dollár rohan a füvön
Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos
United Parcel Service, Inc. - elemzés
Január végén számítottam a UPS osztalékemelésére, ilyenkor szokta bejelenteni ezeket, de most változatlanul hagyta az 1,64 dolláros osztalékot. Visszanéztem 15 évet, mindig január végén, fe
4,8% napi kamat lekötés nélkül? Így dolgozik a pénzed a Gránit Prémium számlán
Mi lenne, ha a bankszámládon parkoló pénz nem csak "várakozna", hanem minden egyes nap kamatot termelne - úgy, hogy közben bármikor szabadon hozzáférsz? A Gránit Bank Prémium számlacsomagjá
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
Rémálom a postaládában - tartozások a múltból
Követeléskezelők régi tartozásokkal fenyegetnek? Ismerd meg jogaid, ismerheted fel a trükköket és védd meg magad. Az utóbbi években egyre többen szembesülnek azzal a megdöbbentő helyzette
A kormány mindent tudhat? - Visszaélés bűnügyi személyes adatokkal
Rendkívül nagy figyelmet kapott, hogy Lázár János építési és közlekedési miniszter Balatonalmádiban tartott fórumán elhangzott kijelentéseivel szemben, a pár nappal későbbi gyöngyösi
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Lemészárolták a kriptókat és az ezüstöt, mi jöhet most?
Csúnya esések, kitört a pánik.
Vészhelyzet a magyar utakon: borzasztóan sok a kátyú, bajban az autósok
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Csúcson az állam kamatterhei: mennyire fáj ez a költségvetésnek?
Nem úgy néz ki, hogy hátra lehet dőlni.