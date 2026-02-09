Kilenc energiavállalatról döntöttek: itt a Fitch bejelentése

A Fitch módszertani változások miatt vizsgálta felül többek között az MVM Zrt. hitelminősítését, aminek eredményeként

Megerősítette a még befektetésre ajánlott BBB besorolást, és maradt a negatív kilátás is.

A további vizsgált cégek között olyanok szerepelnek, mint a lengyel PGE, Enea, Tauron és az Energa, a Fitch mindegyiknek megerősítette korábbi besorolását.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ