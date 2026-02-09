  • Megjelenítés
Kilenc energiavállalatról döntöttek: itt a Fitch bejelentése
Befektetés

Kilenc energiavállalatról döntöttek: itt a Fitch bejelentése

Portfolio
Megerősítette a Fitch Ratings az MVM befektetésre ajánlott kategóriájú adósbesorolását kilenc közép és kelet európai integrált energiaszolgáltatóval együtt – írja tőzsdei közleményében a cég. 

A Fitch módszertani változások miatt vizsgálta felül többek között az MVM Zrt. hitelminősítését, aminek eredményeként

Megerősítette a még befektetésre ajánlott BBB besorolást, és maradt a negatív kilátás is.

A további vizsgált cégek között olyanok szerepelnek, mint a lengyel PGE, Enea, Tauron és az Energa, a Fitch mindegyiknek megerősítette korábbi besorolását.

Kapcsolódó cikkünk

Megjelent a rezsistop rendelet: az eredeti terveknél milliárdokkal többe kerül a lakosság kimentése

Elönti Magyarországot a külföldi függőség – Sokkoló, ami közben itthon történik

Láncreakció indult Európában: több országban hirtelen elment az áram

Fontos kérést intézett az MVM a lakossághoz, ezt kell tenni a számlákkal!

Címlapkép forrása: Portfolio

Még több Befektetés

A profik szerint hónapok alatt megduplázhatod a pénzed ezzel a részvénnyel

Megállíthatatlan a rally a Wall Streeten, csúcson a Dow Jones

Komoly pénz áramolhat a piacra 2026-ban: háromszoros ugrásra számítanak a szakértők

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé

Holdblog

15 milliárd dollár rohan a füvön

Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos

PR cikk

Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Még este is képes volt az újabb csúcsdöntésre a forint
Majdnem 10 éve nem volt ilyen: a befagyott tengeren indult autóforgalom két sziget közt
Kezdhetnek aggódni Washingtonban: Kína az amerikai kötvények eladására utasította bankjait
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility