Meglepő fordulat a fogyókúrás piacon: egyik napról a másikra visszavonták az olcsó csodatablettát

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A Novo Nordisk frankfurti börzén forgó papírjai hétfőn látványos, 8,4 százalékos pluszba kerültek, miután a Hims & Hers a hétvégén leállította 49 dolláros fogyást ígérő tablettájának értékesítését.

A Hims & Hers múlt csütörtökön dobta piacra a készítményt, amely szemaglutidot tartalmaz. Ez a Novo Nordisk népszerű Wegovy és Ozempic gyógyszereinek fő hatóanyaga. A lépés azonnali tiltakozást váltott ki mind a gyártó, mind a hatóságok részéről.

A Hims szombaton közölte, hogy az érintettekkel folytatott konstruktív egyeztetések után leállítja a termék forgalmazását.

A Novo Nordisk részvényei már pénteken is több mint 5 százalékkal erősödtek, miután Marty Makary, az FDA egyik vezető tisztviselője bejelentette, hogy szigorúan fellépnek az engedély nélküli GLP-1 készítmények ellen. Ezek az olcsóbb alternatívák komoly kihívást jelentenek a vállalat számára a fogyókúrás és diabéteszpiacokon.

A mostani emelkedés ellenére a Novo Nordisk továbbra is jelentős nyomás alatt áll az Eli Lilly erős versenye és az olcsóbb készítmények térnyerése miatt. A vállalat múlt heti éves eredménybeszámolóján példátlan árnyomásról számolt be, a bejelentés után részvényei 17 százalékot zuhantak.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ