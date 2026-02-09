Meglepő fordulat a tőzsdén: most váltak izgalmassá a nagy sztárrészvények!

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Michael Wilson vezetésével a Morgan Stanley elemzői rámutattak, hogy

a legnagyobb technológiai vállalatok bevételnövekedési várakozásai több évtizedes csúcsra emelkedtek.

Eközben az utóbbi hetek piaci ingadozásai mérsékelték a részvények árazását. A szakértők szerint a szoftvercégek árfolyamának esése különösen vonzó beszállási pontokat teremthet egyes papíroknál, például a Microsoftnál és az Intuitnál.

Wilson szerint

az elmúlt héthez hasonló időszakok nem szokatlanok a jelentős befektetési ciklusokban.

Hozzátette, hogy a mesterségesintelligencia-technológiát fejlesztő vállalatokat támogató fundamentális tényezők továbbra is erősek, miközben az MI-t alkalmazó cégek részvényei még mindig alulárazottnak tűnnek.

A Nasdaq 100 index december óta a legnagyobb heti visszaesését szenvedte el, miután egy új MI-eszköz bemutatása megingatta a befektetők bizalmát a jelentős mesterségesintelligencia-beruházások megtérülésével kapcsolatban. A Bloomberg Magnificent Seven indexe jelenleg körülbelül 29-szeres előretekintő árfolyam/nyereség mutatón forog, ami némileg az elmúlt öt év átlagos szintje alatt van.

Wilson csapata szerint azok a vállalatok, amelyek a mesterséges intelligenciát mélyen beépítik alaptevékenységükbe, felülteljesíthetik a piac egészét. A gyengébb dollár szintén kedvez a szektornak, mivel a Nasdaq 100 vállalatai bevételeik közel felét nemzetközi piacokról szerzik. Az elemzők

a félvezetőgyártók, a szoftvercégek és a hardvergyártók körében is széles körű eredményjavulásra számítanak.

