Tisztítótűz söpört végig a tőzsdéken: egy meglepő területen is szembetűnő volt a hatás

Nagy mozgások bontakoztak ki a múlt hét folyamán a tőkepiacokon. A technológiai részvények körében eladási hullám söpört végig, a mínuszok pedig a kriptopiacokat sem kímélték. A legnagyobb kriptopénz, a bitcoin árfolyama csütörtökön áttörte a kritikus, 70 ezer dolláros szintet is. amire 2024 novembere óta nem volt példa. A Google Trends adatai alapján megnéztük, mennyire foglalkoztatta az internetezőket a bitcoin nagy esése.

Tisztítótűz söpört végig tőzsdéken a múlt héten

A múlt hét folyamán jelentősen elromlott a befektetői hangulat a tőzsdéken. A részvénypiacokon, valamint a nyersanyag- és kriptopiacon is eladási hullám futott végig, amely több területen is rég látott eséseket eredményezett.

Ahogy azt több korábbi cikkünkben is magyaráztuk, az nagy esések hátterében egyrészről eladási likviditási válság állt, amely során tömegesen zártak vagy kényszerlikvidáltak tőkeáttételes pozíciókat a befektetők. Másrészről, a technológiai szektor kilátásaival, és főként a mesterséges intelligencia beruházások megtérülésével kapcsolatos félelmek is nyomás alatt tartották a piacokat, mindezek mellett pedig a befektők dollárerősödéssel és az amerikai monetáris politika szigorításával kapcsolatban is kételyei vannak az elmúlt időben.

Az elromló befektetői hangulat a kriptovalutákat sem kerülte el. A legnagyobb kriptovaluta, a Bitcoin 78 ezer dolláros árfolyamon kezdte a múlt hetet, a hét közepétől azonban meredek zuhanásnak indult az árfolyam. Csütörtökön mintegy 10%-os volt az esés, péntek hajnalban pedig egészen 63 ezer dollár alá is leszúrt az árfolyam, amelyre egészen 2024 novembere, Donald Trump amerikai elnökké választása óta nem volt példa.

A második legnagyobb kriptopénz, az Ethereum is jelentőset esett a múlt héten: csaknem 2400 dolláron kezdte a hetet az ether, csütörtökre pedig egészen 1800 dollárig süllyedt az árfolyam.

A múlt hét utolsó kereskedési napján végül megérkezett a felpattanás a tőkepiacokra.

A főbb részvényindexek, a Dow az S&P és a Nasdaq is emelkedni tudtak, a legnagyobb kriptovaluták pedig szintén két számjegyű pluszokat produkáltak múlt hét pénteken.

Az internetezők is a Bitcoint figyelték

A Google Trends adatai alapján nemrég megvizsgáltuk, hogy az Egyesült Államokat a közelmúltban sújtó, rendkívüli hóhelyzet mennyiben befolyásolta a kereséseket. A legutóbbi cikkünkben azt néztük meg, hogy a magyar kormány által elindított Otthoni Energiatároló Programra mennyire figyeltek az internetezők.

A kriptopénzek piacán tapasztalt nagy esések a múlt héten a Google-keresésekben is tükröződtek. A Google Trends leginkább felkapott kereséseket listázó oldalán a "bitcoin árfolyam" témakör (tehát az azzal kapcsolatos keresések összessége) benne volt az öt leginkább releváns trendben pénteken.

Kép forrása: Google Trends

Az elmúlt egy év keresési adatai alapján a "Bitcoin" témakör iránti érdeklődés látványosan megugrott február elején a az árfolyam esésével párhuzamosan.

Kép forrása: Google Trends

Hosszabb, ötéves időtávon nézve az eredményeket. Jól látszik, hogy a legnagyobb kriptopénz árfolyamához hasonlóan, a

Bitcoinnal kapcsolatos keresések is 2024 novembere nem láttott szinten jártak a múlt héten.

Ameddig azonban az árfolyam azóta nem volt ilyen alacsony szinten, az internetes érdeklődés most olyan magasra ugrott, ahol még a tavaly októberben elért árfolyamcsúcs idején sem járt.

Kép forrása: Google Trends

A Bitcoin iránti kiugró érdeklődés természetesen a magyarok Google-keresésein is meglátszott, ha az elmúlt egy év adatait vizsgáljuk. A Bitcoin mellett más nagy piaci kapitalizációval rendelkező kriptopénzek, többek között például az Ethereum, az XRP és a Solana árfolyama is megérezte a múlt heti esést, azonban az ezen valutákkal kapcsolatos internetes érdeklődés a Bitcoinhoz képest nem emelkedett meg jelentős mértékben.

Kép forrása: Google Trends

Ha a Bitcoin témakörével kapcsolatos érdeklődést térképen vizsgáljuk Magyarországon, egyértelműen az látszik, hogy

az elmúlt 30 napban Budapesten volt messze a legmagasabb a keresési intenzitás a témában.

A fővárost követően Győr-Moson-Sopron, Pest, Csongrád-Csanád, valamint Bács-Kiskun vármegyében volt a legmagasabb az érdeklődés.

Kép forrása: Google Trends

