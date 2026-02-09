  • Megjelenítés
Ugrik a japán tőzsde
Befektetés

Ugrik a japán tőzsde

Portfolio
Az ázsiai tőzsdék erőteljes emelkedéssel nyitották a hetet - a japán kormányfő, Szanae Takaicsi meggyőző választási győzelme további gazdaságélénkítő intézkedéseket vetít előre, erre reagáltak rendkívül pozitívan a befektetők.

A japán választást követően

a Nikkei index 3,9 százalékos emelkedéssel történelmi csúcsra ugrott.

A kormány stabil parlamenti többsége szabad utat nyit a további költekezésnek és az adócsökkentéseknek. Marc Jocum, a Global X ETFs Australia vezető befektetési stratégiája szerint a választási győzelem lehetővé teszi a határozott fellépést a fiskális élénkítés, a mesterséges intelligencia, a félvezetőipar, az energiabiztonság és a stratégiai reformok terén.

A további eladósodás kilátása ugyanakkor 1996 óta nem látott szintre, 1,3 százalékra emelte a kétéves japán állampapírhozamokat.

Az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni indexe 2,4 százalékot erősödött, a dél-koreai technológiai index pedig 4,1 százalékkal ugrott meg.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

