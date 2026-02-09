Valakik őrületes összeget toltak befektetésekbe – Kiderült, kiknek a kezében van a magyar államadósság

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Tavaly is taroltak a befektetési alapok a hazai megtakarítási piacon, a közel 2300 milliárd forintos gyarapodásukkal zsinórban már a harmadik éve hajtották a magyarok pénzügyi befektetéseinek növekedését, míg az állampapírok valamelyest veszítettek a súlyukból – derül ki a Magyar Nemzeti Bank 2025-ös értékpapír-statisztikáiból. A számok mögé nézve azonban láthatjuk, hogy szó sincs arról, hogy a magyarok "kiszerettek volna" az állampapírból: tavaly is növelték a névértékes állampapír-állományukat, igaz, hogy a gazdaságirányítás ambiciózus terveitől jócskán elmaradó tempóban. A magyar állampapírok piacán ezáltal enyhén mérséklődött a belföldi lakosság részesedése, miközben a legnagyobb finanszírozónak jelenleg egyértelműen a külföld tekinthető.

Megint a befektetési alapoknak állt a zászló

Szép ütemben híztak tavaly a magyarok pénzügyi befektetései: a háztartások kezében tartott értékpapírok állománya egyetlen év alatt 2967 milliárd forinttal, 30 779 milliárd forintra hízott (+10,6%), ebből a december önmagában 705 milliárd forint növekedést hozott – derül ki a Magyar Nemzeti Bank ma reggel közzétett statisztikáiból.

A legnagyobb súlyú befektetésnek az állampapír tekinthető,

itt több mint 13 600 milliárd forintot tartanak a magyarok, de a befektetési alapok már nagyon szorongatják a favoritot a maguk 13 500 milliárdot közelítő összértékével. Részvényekben év végén közel 2900 milliárd forintjuk volt a háztartásoknak, míg egyéb értékpapírokban (pl. banki kötvényekben) kevesebb mint 800 milliárd forint helyezkedett el.

A 2025-ös év leginkább a befektetési alapok eszközkategóriájának kedvezett, itt egy év alatt közel 2300 milliárd forintnyi vagyongyarapodást könyvelhettek el a magyar háztartások. A befektetési alapok ezzel zsinórban harmadik éve a legnagyobb növekedést tudhatják magukénak. A meggyőző teljesítményt többek között az is segítette, hogy az állampapírokból kifelé áramlott a pénz, így nagy mennyiségű, potenciálisan befektethető többlettőke jelent meg a piacon.

Az állampapírok piaci értéken mért állománya 311 milliárd forintos veszteséggel zárta az évet, amiért elsősorban a példátlanul nagy kamatkifizetések feleltek, hiszen a lakossági állampapírokban felhalmozódott kamatok növelik a piaci értékes állományt, majd kamatfizetéskor ezek a pénzek hirtelen "eltűnnek" a statisztikából. (Névértéken számítva azonban növekedni tudott a lakossági állampapír-állomány, amint azt később látni fogjuk.)

Ha csak a lakosság által végrehajtott tranzakciókat vizsgáljuk, azaz praktikusan eltekintünk a hozamok hatásától, akkor is hasonló folyamatokat láthatunk:

a befektetési alapok nettó értelemben közel 1800 milliárd forintnyi új tőkét vonzottak be, felülmúlva a 2024-es adatot, ugyanakkor elmaradva a 2023-as teljesítménytől.

Az állampapíroknál 255 milliárdos kiáramlás figyelhető meg, míg a részvények kicsi pluszban (57 milliárd forint) zárták a tavalyi tranzakciókat.

Így is szépen zsákolták az állampapírt a lakossági befektetők

Habár a felhalmozott kamatok miatt eltorzuló piaci értékes lakossági állampapír-vagyon jelentősen esett 2025-ben, a névértéken mért állomány így is növekedni tudott, azaz a háztartások a hatalmas állampapír-pénzeső évében is nettó vásárlóként voltak jelen a magyar állampapírok piacán. Igaz, hogy a növekedés egyre lassul, 2023-ban még közel 1700 milliárd forinttal, 2024-ben közel 1200 milliárd forinttal bővítették a portfóliójukat a lakossági befektetők, ezzel szemben tavaly nettó értelemben "alig" 567 milliárd forintnyi tőkét fektettek be újonnan állampapírokba.

Ez a tempó ráadásul jócskán elmaradt a gazdaságirányítás célkitűzéseitől: a 2025-ös finanszírozási tervben még 1323 milliárd forintnyi nettó lakossági tőkebevonást tervezett az Államadósság Kezelő Központ, de az év végéhez közeledve már látni lehetett, hogy ez a tempó irreális. December elején az ÁKK a tavalyi év egészére már jóval visszafogottabb, 842 milliárd forintos ambíciót kommunikált, ami annak fényében még mindig meglepően magas szám volt, hogy az akkor ismert, első 10 havi adat alapján alig 215 milliárdos pluszban volt a lakosság névértékes állampapír-állománya. Igaz, hogy a forgalmazók könyveiben lévő, továbbértékesítési céllal tartott papírok nem szerepelnek ebben a statisztikában, ráadásul még bízni lehetett egy év végi nagy hajrában.

Ez utóbbi ténylegesen megvalósult, novemberben és decemberben összesen több mint 350 milliárd forinttal növelték az állampapír-állományukat a háztartások.

A lakossági kézben tartott névértékes állomány ezzel minden korábbinál magasabbra, 13 500 milliárd forint fölé emelkedett, ezt összevetve a portfólió piaci értékével pedig jól látható, hogy a korábbi évekhez képest ma már jóval kevesebb kamat van felhalmozódva a papírokban, azaz a tavalyihoz hasonló állampapír-kamateső idén már közel sem várható.

Idén is kell a lakosság pénze az államnak



A háztartásokra továbbra is számít az ÁKK: idén az 5445 milliárd forintnyi tervezett hiány finanszírozásához a lakosságnak is nettó értelemben plusz 1001 milliárd forintnyi állampapírt adna el a magyar állam. A tervezett bruttó értékesítés a lakosság számára 5508 milliárd forint, eközben állampapír-lejáratok és idő előtti visszavásárlások is várhatók 4507 milliárd forint értékben, a kettő különbségeként adódik a majdnem kereken 1000 milliárd forintnyi nettó tőkebevonási terv. A lakossági tulajdonú állampapírok megcélzott aránya továbbra is az eddigi 20-25% lesz az adósságportfólión belül, azonban a lakosság viselkedésére (az intézményi papírok, különösen a diszkont kincstárjegyek népszerűségének növekedésére) reagálva 2026-tól a lakossági tulajdonban lévő intézményi állampapírokat is beleszámítják ebbe.

A háztartások állampapír-portfóliója jelenleg túlnyomórészt forintos, azon belül is hosszabb lejáratú állampapírokban koncentrálódik. Az MNB friss adatai alapján a 13 641 milliárd forintnyi állampapírból 11 586 milliárd forint található forintban "denominált", egy éven túli lejáratú kötvényekben, a forintos, éven belüli lejáratú állampapírok mennyisége 1393 milliárd forintra tehető, míg devizás (túlnyomórészt eurós) papírokban további 662 milliárd forintot tartanak a magyarok. Relatíve friss fejlemény, hogy a Fix Magyar Állampapír abszolút vezető pozíciót szerzett meg a piacon, maga mögé utasítva a sokáig legnépszerűbb lakossági papírnak tekinthető inflációkövető Prémium Magyar Állampapírt.

A 2025-ös év egyik érdekes fejleménye, hogy

a lakosság körében is ismét megnőtt a "diszkont kincstárjegyek", azaz a kamatot nem fizető, rövid lejáratú államkötvények népszerűsége.

A legnagyobb DKJ-felfutás a 2022-es évre datálható, amikor az elszálló inflációra reagálva mozdultak a gyorsan emelkedő hozamú papírok felé a befektetők, ezt követően jelentős mérséklődés következett be, de tavaly év végére újra 1000 milliárd forint fölé emelkedett a lakossági kézben lévő DKJ-k volumene.

Az adatokból az is kiolvasható, hogy a magyar államadósság finanszírozása 2025-ben jelentősen átalakult. A magyar specialitás-számba menő lakossági láb valamelyest gyengült, év végén 25%-os részesedést hasítottak ki a piacból a háztartások, ami lényegében megegyezik a bankok 25%-os részesedésével. A biztosítók és nyugdíjpénztárak 5%-os, a befektetési alapok 7%-os hányadra tettek szert, a külföldi befektetők pedig növelték állampapír-piaci részesedésüket,

jelenleg a kintlévő magyar állampapírok 31%-a az ő kezükben található.

A magyarok pénzügyi befektetéseinek elemzésekor sosem szabad elfelejteni, hogy Magyarországon a vagyon rendkívül egyenlőtlenül oszlik el a társadalom egyes rétegei között. Az Európai Központi Bank kimutatása szerint Magyarországon kiemelkedően nagy a legfelső réteg részesedése, a háztartások leggazdagabb tizede a megtakarítások közel 70%-át tartja kézben.

