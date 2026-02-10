Hirtelen beleszerettek Magyarországba a befektetők – Mi történik?

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Több mint egy éve nem volt olyan alacsony a magyar tízéves referenciahozam, mint az elmúlt napokban – derül ki az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) adataiból. A statisztika szerint nem csak a hazai szereplők, hanem a külföldi befektetők is változatlanul veszik a forint állampapírokat. Közben a nemzetközi kötvénypiacon egyre nagyobb a felfordulás, a befektetők egyre jobban aggódnak az adósságállományok fenntarthatósága miatt. De miért ennyire ellenálló a magyar kötvénypiac? És tényleg annyira ellenálló, mint látszik?

Felfordult a nemzetközi kötvénypiac

Az elmúlt hetekben sorakoztak a hírek azzal kapcsolatban, mekkora a felfordulás a nemzetközi kötvénypiacon. A japán állampapírokkal kapcsolatban fokozódtak a feszültségek a kormány költségvetési tervei miatt, ugyanis a piac attól tart, hogy a költekezés veszélybe sodorja a hiánypályát, ami fokozza az államadósság fenntarthatóságával kapcsolatos kockázatokat. A japán piac után az amerikai hozamok is megmozdultak hasonló okok miatt. Márpedig, ha az amerikai kötvénypiacon történik valami, az kis túlzással az egész világra hatással van.

Az elmúlt napokban kicsit enyhült a feszültség a piacon, de az aggodalmak nem múltak el. Az elmúlt egy évben a japán tízéves hozam mintegy 100 bázisponttal emelkedett, míg a hasonló futamidejű amerikai állampapírok hozama nagyjából 35 bázisponttal csökkent. Európában kisebbek voltak a kilengések, a német tízéves hozam szinte ugyanott áll, ahol egy évvel ezelőtt, tavaly is egy 50 bázispontos szűk sávban mozgott, míg a francia referenciahozam nagyjából 15 bázisponttal csökkent az utóbbi egy évben.

Közben a magyar kötvények csúcsokat ostromolnak

Közben a magyar tízéves referenciahozam 2024 decembere óta nem látott mélypontra esett, egy év alatt mintegy 70 bázisponttal lett alacsonyabb, így már 6,5% körül jár. Vagyis

miközben a világ látszólag éppen kifordul a sarkaiból, a magyar piac köszöni szépen, jól érzi magát.

Érdemes kicsit közelebbről megnézni, hogy valóban ennyire jó-e a helyzet, mint ahogy látszik. Ehhez meg kell vizsgálni a magyar tízéves hozamfelárat az egyes fejlett és régiós kötvényekhez viszonyítva. Ebből derül ki ugyanis, felülteljesítették-e mostanában a hazai állampapírok a nemzetközi és közép-kelet-európai piacot.

Ha a fejlett (német és amerikai) kötvényekhez viszonyítjuk a magyar hozamot, akkor látszik, hogy hosszú ideje nem volt ilyen alacsony a különbség.

A német-magyar tízéves hozam legutóbb két éve, 2024 elején volt utoljára ennyire közel egymáshoz, míg az amerikai állampapírokhoz viszonyítva egy éve nem láttunk a mostani 230 bázispontnál kisebb különbséget.

A grafikonon az is látszik, hogy főleg tavaly november-decembertől tudtak a magyar állampapírok nemzetközi összevetésben jól teljesíteni, akkor indult komolyabb esésnek a hozamkülönbség.

Már csak az a kérdés, mennyiben tekinthető ez magyar sajátosságnak, illetve régiós hatásnak. Ahhoz, hogy ezt eldöntsük, meg kell nézni ugyanezt a hozamkülönbséget a lengyel és a cseh tízéves állampapírokhoz képest.

A magyar-lengyel hozamkülönbség tavaly október végén volt utoljára a mostani szint alatt, míg a magyar-cseh különbség kétéves mélyponton járt az elmúlt hetekben. A lengyel tízéves hozammal szemben 2025 elején volt egy komolyabb megugrás, a korábbi 1 százalék körüli szintről megduplázódott a hozamfelárunk, amit azóta sem sikerült teljesen kiheverni. Vagyis

rövidtávon a régióban is felülteljesítők a magyar állampapírok az év elején.

A hozamok esése részben a külföldi befektetők felfokozott érdeklődésével függhet össze, forint állampapír-állományuk már 2025-ben emelkedett, azonban a jelek szerint ez az idén is folytatódik. Január végén új történelmi csúcson, 8000 milliárd forint felett is járt az állomány, ami 2024 elején még csak 5600 milliárd volt.

Ezt az érdeklődést még egy dolog fűti: a forint erősödését az elmúlt bő egy évben az úgynevezett carry trade ügyletek alapozták meg, melynek keretében a befektetők alacsony kamatozású devizában vesznek fel hitelt, hogy aztán azt magasabb kamatozású piacon fektessék be, így profitálva a kamatkülönbözetből. Tavaly a forint volt ezeknek a befektetőknek az egyik kedvence, az olcsó forrásból magyar állampapírt vettek, majd nem csak a forint kamatelőnye, hanem a magyar deviza erősödése is nyereségként jelent meg náluk. Így a forintkötvényekkel 2025-ben mintegy 25%-ot lehetett keresni dollárban.

Úgy tűnik, hogy egyelőre 2026-ban is kitart a carry trade népszerűsége, ami jó hír a forint számára, nem véletlen, hogy a magyar deviza is sorra döntötte az új csúcsokat az elmúlt napokban. Ez pedig a kötvénypiacon is kedvező, mivel továbbra is fennáll a külföldiek keresletet a magyar állampapírok iránt.

Közeleg a kamatvágás és a választás

Még két dolog segíti a magyar állampapírokat: az MNB kamatpályájának várható alakulása és a közelgő áprilisi parlamenti választások. Ezek is az alacsonyabb hozamszint felé mutatnak,

A piac mostanra nagyjából három, egyenként 25 bázispontos kamatcsökkentést árazott be a Monetáris Tanácstól az év végéig, az elemzők szerint már az első negyedévben, akár két hét múlva, február végén elmozdulhat a 6,5%-os kamatról az MNB. Ez akár keresztbe is tehetne a forintnak, azonban jelenleg olyan nagy a magyar deviza kamatelőnye, hogy egy ilyen jelképes lépés valószínűleg nem fogja tömegesen elijeszteni a befektetőket. A kötvénypiacon ugyanakkor a kezdődő kamatcsökkentési ciklus lefelé nyomhatja a kötvényhozamokat.

A másik tényező pedig a piac bizalma egy esetleges kormányváltásban. Az elmúlt hetekben egyre több helyről hallani, hogy az áprilisi választás előtt a piac lassan elhiszi, hogy reális esélye lehet a győzelemre a Tisza Pártnak. Az eddigi választási ígéretek (uniós források megszerzése, az euróbevezetés előkészítése) alapján pedig ez pozitív lenne piaci szempontból, az euróbevezetés belengetése önmagában jelentős hozamcsökkenést tudna okozni. Egyes értékelések szerint az euró-spekuláció már most is dolgozik a piacon. Ha ugyanis a befektetők arra számítanak, hogy a Tisza Párt kormányra kerülve euróbevezetési programot hirdet, akkor az a hosszú hozamok konvergenciájához vezetne. Ez egyelőre inkább csak egy megelőlegezett, spekulatív bizalom, amit egy esetleges kormányra kerülés után tudna validálni a Tisza, ha a piac szemében hiteles csatlakozási programot mutatna be.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

