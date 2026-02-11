Egyetlen AI-bejelentés mélybe küldte a legnagyobb pénzügyi tanácsadókat

A pénzügyi szolgáltatók részvényeinek zuhanása akkor kezdődött, amikor az
Altruist fintechcég bejelentette, hogy adótervezési funkcióval bővíti Hazel nevű mesterségesintelligencia-platformját.
A hírre a befektetők tömegesen szabadultak meg a hagyományos pénzügyi szolgáltatók papírjaitól – olyan cégektől, amelyeket az ügyfelek jellemzően vagyonkezelési és adóstratégiai tanácsadásért keresnek fel.
A Schwab és a Raymond James idei árfolyamnyeresége gyakorlatilag teljesen elolvadt: előbbi 7,4, utóbbi 8,7 százalékos mínuszban zárt. A Stifel Financial 3,8 százalékot veszített, az ETrade anyavállalata, a Morgan Stanley pedig 2,4 százalékot esett.
A mostani mozgások a múlt heti eladási hullám emlékét idézik fel, amikor a befektetők három egymást követő kereskedési napon át szenvedtek el komoly veszteségeket. Elemzők szerint ezt részben az Anthropic váltotta ki, amely marketing-, jogi és pénzügyi eszközöket mutatott be Claude Cowork nevű platformjához. A múlt héten elsősorban a szoftvercégek részvényeit sújtották az eladások. Az Alphabet, az Amazon, a Meta és a Microsoft nemrég összesen 660 milliárd dolláros idei AI-fejlesztési költségvetést jelentett be, ami jelzi, hogy a technológiai óriások nem tervezik visszafogni ambícióikat.
Hétfőn az amerikai biztosítási brókercégek – köztük a Willis Towers Watson, az Aon és a Ryan Specialty – papírjai estek meredeken, miután az OpenAI bejelentette, hogy biztosítót integrál a ChatGPT-be.
A Los Angeles-i székhelyű Altruist szerint új eszközük segítségével a tanácsadók percek alatt személyre szabott adóstratégiákat készíthetnek ügyfeleiknek az adóbevallások, fizetési papírok és tárgyalási jegyzőkönyvek alapján. A rendszer különböző forgatókönyveket is képes modellezni, például ingatlanértékesítés vagy nyugdíjba vonulás esetén.
A platform kibővíti, amit egyetlen tanácsadó kezelni tud, magasabbra teszi a mércét, és egyre nehezebben indokolhatóvá teszi az átlagos színvonalú tanácsadást
– mondta Jason Wenk, az Altruist alapítója és vezérigazgatója.
A címlapkép illusztráció.
