Egyetlen AI-bejelentés mélybe küldte a legnagyobb pénzügyi tanácsadókat
Egyetlen AI-bejelentés mélybe küldte a legnagyobb pénzügyi tanácsadókat

Portfolio
Kedden jelentősen estek a Charles Schwab, a Morgan Stanley és a Raymond James részvényei. Ez a legújabb eladási hullám, amelyet az a befektetői aggodalom táplál, hogy az AI-startupok alapjaiban rendezhetik át a hagyományos vállalatok működését - közölte a Financial Times.
A pénzügyi szolgáltatók részvényeinek zuhanása akkor kezdődött, amikor az

Altruist fintechcég bejelentette, hogy adótervezési funkcióval bővíti Hazel nevű mesterségesintelligencia-platformját.

A hírre a befektetők tömegesen szabadultak meg a hagyományos pénzügyi szolgáltatók papírjaitól – olyan cégektől, amelyeket az ügyfelek jellemzően vagyonkezelési és adóstratégiai tanácsadásért keresnek fel.

A Schwab és a Raymond James idei árfolyamnyeresége gyakorlatilag teljesen elolvadt: előbbi 7,4, utóbbi 8,7 százalékos mínuszban zárt. A Stifel Financial 3,8 százalékot veszített, az ETrade anyavállalata, a Morgan Stanley pedig 2,4 százalékot esett.

A mostani mozgások a múlt heti eladási hullám emlékét idézik fel, amikor a befektetők három egymást követő kereskedési napon át szenvedtek el komoly veszteségeket. Elemzők szerint ezt részben az Anthropic váltotta ki, amely marketing-, jogi és pénzügyi eszközöket mutatott be Claude Cowork nevű platformjához. A múlt héten elsősorban a szoftvercégek részvényeit sújtották az eladások. Az Alphabet, az Amazon, a Meta és a Microsoft nemrég összesen 660 milliárd dolláros idei AI-fejlesztési költségvetést jelentett be, ami jelzi, hogy a technológiai óriások nem tervezik visszafogni ambícióikat.

Hétfőn az amerikai biztosítási brókercégek – köztük a Willis Towers Watson, az Aon és a Ryan Specialty – papírjai estek meredeken, miután az OpenAI bejelentette, hogy biztosítót integrál a ChatGPT-be.

A Los Angeles-i székhelyű Altruist szerint új eszközük segítségével a tanácsadók percek alatt személyre szabott adóstratégiákat készíthetnek ügyfeleiknek az adóbevallások, fizetési papírok és tárgyalási jegyzőkönyvek alapján. A rendszer különböző forgatókönyveket is képes modellezni, például ingatlanértékesítés vagy nyugdíjba vonulás esetén.

A platform kibővíti, amit egyetlen tanácsadó kezelni tud, magasabbra teszi a mércét, és egyre nehezebben indokolhatóvá teszi az átlagos színvonalú tanácsadást

– mondta Jason Wenk, az Altruist alapítója és vezérigazgatója.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

