Kitart a jó hangulat a világ tőzsdéin
Kitart a jó hangulat a világ tőzsdéin

Szerdán az ázsiai tőzsdék mérsékelten emelkedtek, az ausztrál piac vezette az emelkedést főként vállalati gyorsjelentések által hajtott ralinak köszönhetően. A határidős részvényindexek állása alapján az európai és az amerikai tőzsdéken mérsékelt emelkedés jöhet. A befektetők a nap későbbi részében érkező, kiemelten figyelt amerikai munkaerőpiaci adatokra várnak, ezek jelentősen befolyásolhatják a Fed kamatpályával kapcsolatos várakozásokat. 

Esés a kriptopiacon

Eséssel indult a nap a kriptopiacokon, a tegnapi lefordulás után ma reggel 2-2 százalék mínuszban áll a bitcoin és az ethereum is.

Címlapkép forrása: Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images

