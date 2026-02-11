Rekordgyorsasággal menekítik a pénzüket az ultragazdagok

A svájci UBS befektetési bank felmérése szerint a 87, milliárdos vagyonnal rendelkező ügyfelük több mint harmada már legalább egyszer költözött 2025-ben, további 9 százalékuk pedig fontolgatja ezt. Az 54 év alatti milliárdosok körében még magasabb, 44 százalékos volt az elköltözők aránya.

A Henley & Partners migrációs tanácsadó cég adatai jól mutatják a jelenség kiterjedtségét. A vállalat 2025-ben 218 különböző állampolgárságú ügyféltől kapott megkeresést, és végül száz különböző nemzetiségű ügyfél nyújtott be pályázatot 95 országba, több mint negyven letelepedési és állampolgársági programra. A jelentkezések száma 28 százalékkal nőtt az előző évhez képest.

Az ultragazdag családokat a politikai stabilitás, a személyes biztonság, az alacsony adók és a magas életszínvonal vonzzák a legerősebben.

Újdonság, hogy az országkockázatot ma már egyre többen kezelik a pénzügyi kockázathoz hasonlóan, azaz tudatosan törekednek a diverzifikációra. A vagyonos emberek ugyanazzal a logikával közelítenek a lakóhely- és állampolgárság-választáshoz, mint a befektetéseik eszközosztályok közötti megosztásához: nem akarnak túlságosan egyetlen országtól függeni, ha változnak a szabályok vagy a politikai viszonyok.

A mai migrációt tehát két fő tényező határozza meg. Az első a geopolitikai környezet és a változások felgyorsult üteme: olyan politikai fordulatok, amelyek korábban évtizedekig érlelődtek, ma akár egyetlen választási ciklus alatt megvalósulhatnak. A letelepedési döntéseket ezért egyre inkább a semlegesség, az intézményi stabilitás és a jogállamiság szempontjai befolyásolják.

Friss példa erre az Egyesült Királyság, ahol 2025 áprilisában több mint két évszázad után eltörölték a nem belföldi illetőségűekre vonatkozó kedvezményes adózási rendszert. Ez a lépés a tehetős brit lakosok körében alapos újraértékelést váltott ki. A Henley & Partners becslése szerint

az Egyesült Királyság 2025-ben nettó értelemben 16 500 milliomost veszített el,

az elvándorlók vagyonát pedig mintegy 92 milliárd dollárra becsülik, szemben a 2024-es 9500 fős nettó veszteséggel.

A második meghatározó tényező a motivációk átalakulása. A korábbi költözési hullámokat gyakran az optimizmus vezérelte: a növekedés, az új lehetőségek vagy az adóelőnyök keresése. A mai döntések ezzel szemben egyre inkább védekező jellegűek. A vagyon védelme, a generációk közötti folytonosság megőrzése és a működési rugalmasság fenntartása a növekedéssel azonos súlyú szemponttá vált.

Ez a váltás a politikai és pénzügyi rendszerekbe vetett bizalom mélyebb erózióját jelzi. A gyors politikai változások, az instabilitás, a társadalmi nyugtalanság és a fokozódó megfigyelés egyaránt befolyásolják a költözési döntéseket. Egy, az Egyesült Államokban élő állampolgárok körében végzett felmérés szerint 2025-ben már 49 százalékuk fontolgatta állampolgársága feladását, szemben az egy évvel korábbi 30 százalékkal.

A válaszadók 51 százaléka az amerikai kormánnyal vagy az ország politikai irányával való elégedetlenséget jelölte meg fő okként.

A legkedveltebb célországok listájának élén az Egyesült Arab Emírségek áll, amelyet a tanácsadók egyöntetűen a mostani rotációs ciklus legnagyobb nyertesének tartanak. A nulla személyi jövedelemadó, a vagyon- és nyereségadó hiánya, valamint a rugalmas aranyvízum-rendszer elsődleges célponttá tette az országot.

Az aranyvízum-programok lehetővé teszik külföldi állampolgárok számára, hogy hosszú távú tartózkodási engedélyt szerezzenek, bizonyos esetekben pedig utat nyitnak az állampolgársághoz. Ennek feltétele jellemzően valamilyen meghatározott befektetés: ingatlanvásárlás, államkötvény jegyzése vagy tőke befektetése helyi vállalkozásokba.

A címlapkép illusztráció.

