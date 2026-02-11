Váratlan húzás: gigászi fogadást tett a világ egyik legismertebb befektetője a Metára

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Az alap éves befektetői prezentációja szerint

a Meta jelenlegi árfolyama nem tükrözi megfelelően a vállalat mesterségesintelligencia-fejlesztéseiben rejlő hosszú távú lehetőségeket.

A Pershing szerint a cég üzleti modellje és piaci pozíciója alapján a Meta a világ egyik legjobb vállalkozása, ehhez képest a részvény jelentős diszkonton forog.

A most felépített Meta-pozíció 2025 végére a Pershing teljes tőkéjének mintegy 10 százalékát tette ki.

A Meta részvényei az elmúlt egy évben 16 százalékot estek, mivel a befektetők attól tartanak, hogy a vállalat túl sokat költ mesterséges intelligenciára. A cég januári negyedéves jelentésében 115–135 milliárd dollárnyi mesterségesintelligencia-beruházást vetített előre 2026-ra.

A Pershing értékelése szerint a Meta jelenleg a következő 12 hónapra várt nyeresége 22-szeresén forog. Ez vonzó szintnek számít, tekintve, hogy a mesterséges intelligencia várhatóan érdemben felgyorsítja a vállalat jövőbeli eredménynövekedését. Összehasonlításképpen: az Alphabet, az Apple és az Nvidia előretekintő P/E mutatója egyaránt magasabb ennél.

Az alap a negyedik negyedévben nyitotta meg a Meta-pozíciót. A prezentáció szerint a Pershing 2025-ben az Amazon, a Hertz és a Meta részvényeiből is vásárolt, az előbbi két befektetés részleteit korábban már nyilvánosságra hozták.

A Pershing tavaly felülteljesítette az S&P 500 indexet: az alap nettó eszközértéke 20,9 százalékkal nőtt, miközben az index 14 százalékos hozamot ért el.

Címlapkép forrása: Michael Ostuni/Patrick McMullan via Getty Images

