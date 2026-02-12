Beindult a nagy vándorlás a tőzsdéken - Mutatjuk, hova megy a pénz

Folyamatok a felszín alatt
Az elmúlt időszakban a befektetők látványosan elkezdtek elfordulni a magasan szálló technológiai részvényektől, és a lemaradó szektorokat kezdték megvenni.
Az átrendeződés egyik érdekes paradoxonja, hogy a piac kiszélesedését az S&P 500 index alig tükrözi. Hiába vannak kifejezetten jól teljesítő szektorok, a világ egyik legszélesebb körben figyelt indexe mégsem mozdul, mindössze 1,4 százalékot tudott emelkedni év eleje óta.
Ennek oka a mostanában gyengélkedő technológiai óriások túlzott indexsúlya:
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés