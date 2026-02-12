Beindult a nagy vándorlás a tőzsdéken - Mutatjuk, hova megy a pénz

A tőzsde felszíne alatt 2026 elejére mélyreható átrendeződés indult el: miközben az amerikai S&P 500 index látszólag stagnál, a háttérben jelentős tőke áramlik ki a nagy technológiai vállalatok részvényeiből. Nem lehet kizárni, hogy ez a folyamat már nem egyszerű ciklikus hullám, hanem a piaci struktúra fundamentális átalakulásának jele. Utána jártunk, hova áramlik most a pénz a tőzsdéken, és mely szektorok az átalakulás nyertesei. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.