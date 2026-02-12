Katolikus részvényindexeket indít a Vatikán bankja és a Morningstar

Szokatlan együttműködésre lépett a Vatikán bankja és a Morningstar amerikai pénzügyi szolgáltató: két olyan részvényindexet indítanak, amelyek kifejezetten a katolikus egyház tanításainak megfelelő, társadalmilag felelős befektetéseket gyűjtik egybe - írja a Reuters.

A hivatalosan Vallási Művek Intézete (IOR) néven ismert vatikáni bank és a Morningstar bejelentése szerint a két új mutató a

Morningstar IOR US Catholic Principles és a

Morningstar IOR Eurozone Catholic Principles

nevet viseli. Mindkét részvényindex

ötven olyan közepes és nagy piaci tőkeértékű vállalat papírjait foglalja magában, amelyek működése összhangban áll a katolikus egyház tanításaival.

A kiválasztásnál kiemelt szempont volt az emberi élet védelme, a társadalmi felelősségvállalás és a környezetvédelem.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az eurózónára fókuszáló részvényindex élén olyan technológiai és távközlési óriások szerepelnek, mint a félvezetőiparban meghatározó ASML Holding, a szoftverfejlesztő SAP, illetve a Deutsche Telekom. Ezek a vállalatok a szigorú szűrési feltételek alapján megfeleltek az etikus befektetési kritériumoknak, így bekerülhettek az index kosarába.

A kezdeményezés illeszkedik abba a globális trendbe, amely az elmúlt évtizedekben a társadalmilag felelős befektetések (SRI) térnyerését hozta. A vallási elveket követő pénzügyi eszközök iránti keresletet jól szemlélteti az amerikai Ave Maria Mutual Funds példája, amely hasonló katolikus elvek mentén kezeli vagyonát. A társaság kezelt vagyona 2025-re elérte a 3,8 milliárd dollárt.

A mostani együttműködés a Vatikán bankja számára nemcsak pénzügyi, hanem reputációs szempontból is stratégiai lépés.

