  • Megjelenítés
Katolikus részvényindexeket indít a Vatikán bankja és a Morningstar
Befektetés

Katolikus részvényindexeket indít a Vatikán bankja és a Morningstar

Portfolio
Szokatlan együttműködésre lépett a Vatikán bankja és a Morningstar amerikai pénzügyi szolgáltató: két olyan részvényindexet indítanak, amelyek kifejezetten a katolikus egyház tanításainak megfelelő, társadalmilag felelős befektetéseket gyűjtik egybe - írja a Reuters.

A hivatalosan Vallási Művek Intézete (IOR) néven ismert vatikáni bank és a Morningstar bejelentése szerint a két új mutató a

  • Morningstar IOR US Catholic Principles és a
  • Morningstar IOR Eurozone Catholic Principles

nevet viseli. Mindkét részvényindex

ötven olyan közepes és nagy piaci tőkeértékű vállalat papírjait foglalja magában, amelyek működése összhangban áll a katolikus egyház tanításaival.

A kiválasztásnál kiemelt szempont volt az emberi élet védelme, a társadalmi felelősségvállalás és a környezetvédelem.

Még több Befektetés

Beindult a nagy vándorlás a tőzsdéken - Mutatjuk, hova megy a pénz

100 éves kötvényt bocsátott ki a Google anyacége 10-szeres érdeklődés mellett

Részben kiszáll teherautós cégéből a Mercedes

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az eurózónára fókuszáló részvényindex élén olyan technológiai és távközlési óriások szerepelnek, mint a félvezetőiparban meghatározó ASML Holding, a szoftverfejlesztő SAP, illetve a Deutsche Telekom. Ezek a vállalatok a szigorú szűrési feltételek alapján megfeleltek az etikus befektetési kritériumoknak, így bekerülhettek az index kosarába.

A kezdeményezés illeszkedik abba a globális trendbe, amely az elmúlt évtizedekben a társadalmilag felelős befektetések (SRI) térnyerését hozta. A vallási elveket követő pénzügyi eszközök iránti keresletet jól szemlélteti az amerikai Ave Maria Mutual Funds példája, amely hasonló katolikus elvek mentén kezeli vagyonát. A társaság kezelt vagyona 2025-re elérte a 3,8 milliárd dollárt.

A mostani együttműködés a Vatikán bankja számára nemcsak pénzügyi, hanem reputációs szempontból is stratégiai lépés.

Kapcsolódó cikkünk

"Nagy szomorúságot okoz" - megszólalt a pápa a béke esélyeiről

Kimondta a katolikus egyház: nemhogy pappá, diakónussá sem szentelhetők a nők

Keményen visszavágott Trump héjája, kioktatta XIV. Leó pápát: "kérem a Szentatyát, hogy álljon a történelem jó oldalára!"

Történelmi fordulat: a Vatikán vezetője nyíltan kimondta, mit kell tennie Izraelnek a béke érdekében

A világ puskaporos hordójába látogat XIV. Leó pápa – Azonnal határozott üzenetet kapott az iszlamista fegyveresektől

Első külföldi útjára indult XIV. Leó pápa

Fontos üzenetet küldött a pápa

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
OTP: túl vagyunk a csúcson, vagy most jön a következő nagy kör? – Amit a befektetőknek most tudniuk kell
Dühöng a Kreml: "van egy európai ország, amelyik mindenkinél jobban akadályozza a béketárgyalásokat"
Kiszivárgott az új európai mesterterv: kötelező nyugdíj-előtakarékosság minden állampolgárnak?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility