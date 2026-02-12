Részben kiszáll teherautós cégéből a Mercedes

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A Mercedes-Benz még idén értékesíti részesedésének egy részét a Daimler Truck Holdingban.

A Mercedes jelenleg 35 százalékos tulajdonnal rendelkezik a teherautó- és buszgyártó cégben, amelynek teljes piaci értéke közel 12 milliárd euró. A pénzügyi igazgató, Harald Wilhelm közlése szerint az értékesítésből származó bevételt a társaság visszajuttatja a részvényeseknek, a pontos tranzakciós részleteket májusban ismertetik.

A döntés hátterében a Mercedes romló értékesítési és jövedelmezőségi kilátásai állnak. A vállalat korábban arra figyelmeztetett, hogy az idei évben legfeljebb stagnáló marzsokra számíthat a kereskedelmi feszültségek és a kínai piacon zajló éles verseny miatt. A cég költségcsökkentési programot indított annak érdekében, hogy hatékonyabb és karcsúbb működési struktúrát alakítson ki.

A Daimler Truck részleges eladása egy újabb lépés a két vállalat kapcsolatának lazításában. A Mercedes 2021-ben választotta le a haszongépjármű üzletágat, hogy a személyautókra és a kishaszonjárművekre koncentráljon, ugyanakkor megtartotta jelentős tulajdonrészét. A mostani tranzakció tovább csökkenti a korábbi integrált struktúra maradványait.

A mai gyorsjelentés után a Mercedes-Benz árfolyama 0,9 százalékot esett, a Daimler Truck árfolyama pedig 0,5 százalékkal került lejjebb.

Címlapkép forrása: Matt Cardy/Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ