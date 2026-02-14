Forint, euró, dollár – hogyan lovagold meg a devizapiac hullámait?- Interaktív, díjmentes online előadás

Megtudhatod, hogyan hatnak egymásra a forint, az euró és a dollár, és milyen tényezők mozgatják az árfolyamokat. Kivesézzük a magyar és külföldi piacok alapjait, valamint azt, hogyan építhetsz stabil stratégiát a változékony devizapiaci környezetben. Gyakorlati példákon keresztül megmutatjuk, hogyan használhatod ki a devizák ingadozását, hogy előnyt kovácsolj belőlük. Ha szeretnéd magabiztosabban kezelni a nemzetközi piacok kihívásait, és okosan dönteni, itt a helyed!

A devizapiac a globális pénzügyi világ egyik legérzékenyebb területe, ahol minden apró gazdasági adat, kamatdöntés vagy geopolitikai fejlemény pillanatok alatt árfolyammozgásokat idézhet elő. Magyar befektetőként a forint árfolyamának alakulása mindennapi hatással van a megtakarításokra és befektetésekre, miközben az euró és a dollár irányt mutat a nemzetközi piacokon.

A kérdés: hogyan lehet ebben a kiszámíthatatlan környezetben tudatosan építkezni és előnyt kovácsolni a mozgásokból?

Miről lesz szó?

Az árfolyamokat befolyásoló fő tényezők

A forint helyzete

Az euró ereje és az eurózóna gazdasági teljesítménye

Hogyan alakíts ki rövid és hosszú távú devizapiaci stratégiát?

Gyakorlati példák

Stabil stratégia építése a volatilis piaci környezetben

Időpont: 2025. február 15 19:00 - 19:45

További információ és regisztráció ITT.

Helyszín: Az internet

Ha érdekel a hosszú távú tőzsdei befektetés, ajánljuk figyelmedbe a Sikeres tőzsdei vagyonépítés videókurzust.

