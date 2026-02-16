Alig pár óra alatt több mint 220 százalékot lehetett keresni ezzel a részvénnyel!

Az idei év elején máris nagy felfordulást okozott a mesterséges intelligencia a tőzsdéken. A befektetők a megtérüléssel kapcsolatos aggályok mellett elkezdték újraértékelni a különböző szektorokkal kapcsolatos kockázatokat. Miközben azonban több vezető vállalat árfolyama is komoly mínuszban van, van egy cég, amely valóságos üstökösként robbant be. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.