Elárulta a sztárbefektető, hogy melyik iparágat söpörheti el a mesterséges intelligencia

A mesterséges intelligencia térnyerése komoly kihívást jelenthet az alkalmazásszoftver-ipar számára – figyelmeztetett Nick Evans, a Polar Capital alapkezelője.

A szakember óvatosságra inti azokat a befektetőket, akik az árfolyamesések után kedvező beszállási pontot keresnek.

Evans 12 milliárd dolláros globális technológiai alapja egyéves időtávon a versenytársak 99 százalékát, ötéves horizonton pedig 97 százalékukat múlta felül. Az eredmény jórészt annak köszönhető, hogy a portfóliókezelő időben felismerte: a fejlett mesterségesintelligencia-eszközök – például az Anthropic Claude – alapjaiban rázhatják meg a hagyományos szoftvervállalatokat. Az amerikai szoftveripari ETF árfolyama idén 22 százalékot esett, miközben a félvezetőgyártók részvényei az AI által gerjesztett kereslet hatására szárnyaltak.

Evans szerint az alkalmazásszoftverek piaca van a legnagyobb veszélyben. Egy kisebb Microsoft-pozíciót és néhány vételi opciót leszámítva az alap az összes ilyen kitettségét leépítette:

eladta az SAP-ban, a ServiceNow-ban, az Adobe-ban és a HubSpotban lévő részesedéseit is.

'Nem fogunk visszatérni ezekhez a cégekhez' – mondta a portfóliókezelő. Véleménye szerint az AI-alapú kódolóeszközök már képesek replikálni és módosítani a meglévő szoftverek jelentős részét. Ezzel nemcsak a startupok, hanem a szoftvercégek saját ügyfelei is versenytárssá válnak, mivel a költségcsökkentés érdekében házon belül fejlesztenek megoldásokat.

Az alap tíz legnagyobb pozíciójából január végén hetet a félvezetőgyártók tettek ki, az élen a portfólió közel 10 százalékát adó Nvidiával. Emellett Evans az adatközpontok hálózati berendezéseit, optikai infrastruktúráját és energiaellátását biztosító vállalatokra fogad.

A szakember egy további kockázatot is említett. Mivel a szoftvervállalatok dolgozói javadalmazásuk jelentős részét részvényekben kapják, az árfolyamzuhanás miatt a cégeknek a kieső juttatásokat készpénzben kellhet pótolniuk. Ha ehhez hozzáadódnak az AI-startupok felvásárlásához szükséges kiadások, az komoly nyomást gyakorolhat a szabad pénzáramra (free cash flow).

