Elképesztően élethű videókat generál egy kínai AI-modell - Perrel fenyegeti a céget a Disney

Az egyik legnépszerűbb videómegosztó platformnak számító TikTok anyavállalata, a kínai ByteDance azt ígéri, lépéseket tesz a szellemi tulajdon védelme érdekében a Seedance 2.0 nevű, AI-videógenerátor vonatkozásában. A közösségi médiában terjedő rendkívül élethű internetes videókra válaszul a Disney és más hollywoodi stúdiók jogi fenyegetéseket fogalmaztak meg az elmúlt hetekben.

A múlt héten bemutatott Seedance 2.0 videógeneráló modell hamar népszerűvé vált Kínában. A felhasználók által generált tartalmak – köztük például a Tom Cruise és Brad Pitt verekedését ábrázoló videók – villámgyorsan terjedtek a közösségi médiában. A modellt sokan a DeepSeekhez hasonlították, és dicsérték, mivel képes csupán néhány szöveges parancs (prompt) alapján is filmszerű jeleneteket létrehozni.

Tom Cruise v Brad Pitt created using Seedance 2.0. The character consistency, accuracy and details are too real. Hollywood is cooked pic.twitter.com/gGdct5HxQO https://t.co/gGdct5HxQO — Rayan A Cader (@rayanabdulcader) February 11, 2026

A Disney felszólító levelet küldött a ByteDance-nek, amelyben

azzal vádolja a kínai vállalatot, hogy engedély nélkül használta karaktereit a Seedance 2.0 betanításához és működtetéséhez.

A stúdió állítása szerint a ByteDance eleve úgy adta ki a szoftvert, hogy az tartalmazott egy kalózforrásból származó, szerzői jogvédelem alatt álló karakterkönyvtárat a Star Wars és a Marvel univerzumából, mintha azok szabadon felhasználható elemek lennének. A dokumentum szerint a rendszer többek között Pókember és Darth Vader alakját is reprodukálta, terjesztette, illetve származékos műveket hozott létre belőlük.

Lépéseket teszünk a jelenlegi biztonsági intézkedések megerősítésére, hogy megakadályozzuk a szellemi tulajdon és a személyiségi jogok jogosulatlan felhasználását

– közölte a ByteDance, anélkül hogy a konkrét lépéseket részletezte volna. A Variety beszámolója szerint a Paramount Skydance szintén felszólító levelet küldött a ByteDance-nek, amelyben "nyílt jogsértéssel" vádolta a céget.

A Disney korábban a Character.AI nevű startuppal szemben is hasonlóan lépett fel. Ezzel párhuzamosan tavaly decemberben licencmegállapodást kötöttek az OpenAI-jal, amelynek értelmében a Star Wars, a Pixar és a Marvel karakterei legálisan használhatók az OpenAI Sora videógenerátorában.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

