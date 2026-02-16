Elképesztően élethű videókat generál egy kínai AI-modell - Perrel fenyegeti a céget a Disney

A múlt héten bemutatott Seedance 2.0 videógeneráló modell hamar népszerűvé vált Kínában. A felhasználók által generált tartalmak – köztük például a Tom Cruise és Brad Pitt verekedését ábrázoló videók – villámgyorsan terjedtek a közösségi médiában. A modellt sokan a DeepSeekhez hasonlították, és dicsérték, mivel képes csupán néhány szöveges parancs (prompt) alapján is filmszerű jeleneteket létrehozni.
Tom Cruise v Brad Pitt created using Seedance 2.0. The character consistency, accuracy and details are too real. Hollywood is cooked pic.twitter.com/gGdct5HxQO https://t.co/gGdct5HxQO— Rayan A Cader (@rayanabdulcader) February 11, 2026
A Disney felszólító levelet küldött a ByteDance-nek, amelyben
azzal vádolja a kínai vállalatot, hogy engedély nélkül használta karaktereit a Seedance 2.0 betanításához és működtetéséhez.
A stúdió állítása szerint a ByteDance eleve úgy adta ki a szoftvert, hogy az tartalmazott egy kalózforrásból származó, szerzői jogvédelem alatt álló karakterkönyvtárat a Star Wars és a Marvel univerzumából, mintha azok szabadon felhasználható elemek lennének. A dokumentum szerint a rendszer többek között Pókember és Darth Vader alakját is reprodukálta, terjesztette, illetve származékos műveket hozott létre belőlük.
Lépéseket teszünk a jelenlegi biztonsági intézkedések megerősítésére, hogy megakadályozzuk a szellemi tulajdon és a személyiségi jogok jogosulatlan felhasználását
– közölte a ByteDance, anélkül hogy a konkrét lépéseket részletezte volna. A Variety beszámolója szerint a Paramount Skydance szintén felszólító levelet küldött a ByteDance-nek, amelyben "nyílt jogsértéssel" vádolta a céget.
A Disney korábban a Character.AI nevű startuppal szemben is hasonlóan lépett fel. Ezzel párhuzamosan tavaly decemberben licencmegállapodást kötöttek az OpenAI-jal, amelynek értelmében a Star Wars, a Pixar és a Marvel karakterei legálisan használhatók az OpenAI Sora videógenerátorában.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
