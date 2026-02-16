  • Megjelenítés
Elképesztően élethű videókat generál egy kínai AI-modell - Perrel fenyegeti a céget a Disney
Befektetés

Elképesztően élethű videókat generál egy kínai AI-modell - Perrel fenyegeti a céget a Disney

Portfolio
Az egyik legnépszerűbb videómegosztó platformnak számító TikTok anyavállalata, a kínai ByteDance azt ígéri, lépéseket tesz a szellemi tulajdon védelme érdekében a Seedance 2.0 nevű, AI-videógenerátor vonatkozásában. A közösségi médiában terjedő rendkívül élethű internetes videókra válaszul a Disney és más hollywoodi stúdiók jogi fenyegetéseket fogalmaztak meg az elmúlt hetekben.
AI in Business 2026
Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A múlt héten bemutatott Seedance 2.0 videógeneráló modell hamar népszerűvé vált Kínában. A felhasználók által generált tartalmak – köztük például a Tom Cruise és Brad Pitt verekedését ábrázoló videók – villámgyorsan terjedtek a közösségi médiában. A modellt sokan a DeepSeekhez hasonlították, és dicsérték, mivel képes csupán néhány szöveges parancs (prompt) alapján is filmszerű jeleneteket létrehozni.

A Disney felszólító levelet küldött a ByteDance-nek, amelyben

azzal vádolja a kínai vállalatot, hogy engedély nélkül használta karaktereit a Seedance 2.0 betanításához és működtetéséhez.

Még több Befektetés

Alig pár óra alatt több mint 220 százalékot lehetett keresni ezzel a részvénnyel!

Elárulta a sztárbefektető, hogy melyik iparágat söpörheti el a mesterséges intelligencia

Hirtelen megjelent az amerikai feketelista, azonnal jöttek a következmények

A stúdió állítása szerint a ByteDance eleve úgy adta ki a szoftvert, hogy az tartalmazott egy kalózforrásból származó, szerzői jogvédelem alatt álló karakterkönyvtárat a Star Wars és a Marvel univerzumából, mintha azok szabadon felhasználható elemek lennének. A dokumentum szerint a rendszer többek között Pókember és Darth Vader alakját is reprodukálta, terjesztette, illetve származékos műveket hozott létre belőlük.

Lépéseket teszünk a jelenlegi biztonsági intézkedések megerősítésére, hogy megakadályozzuk a szellemi tulajdon és a személyiségi jogok jogosulatlan felhasználását

– közölte a ByteDance, anélkül hogy a konkrét lépéseket részletezte volna. A Variety beszámolója szerint a Paramount Skydance szintén felszólító levelet küldött a ByteDance-nek, amelyben "nyílt jogsértéssel" vádolta a céget.

A Disney korábban a Character.AI nevű startuppal szemben is hasonlóan lépett fel. Ezzel párhuzamosan tavaly decemberben licencmegállapodást kötöttek az OpenAI-jal, amelynek értelmében a Star Wars, a Pixar és a Marvel karakterei legálisan használhatók az OpenAI Sora videógenerátorában.

Kapcsolódó cikkünk

Amerikai sztárelőadó nyitja meg a Portfolio AI in Business rendezvényét

Mutatunk néhány izgalmas részvényt, ami nem az ijedős befektetőknek való

Egy világ, egy platform – miért akar egy AI-asszisztens mindent tudni rólunk?

Itt az AI-verseny következő sztárrészvénye: pillanatok alatt egy egész szektort tarolt le

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A társadalom megérett a plusztudásra

Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár

KonyhaKontrolling

Ez a hajó is elment

A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Váratlan fordulat: lehet, hogy sikerül elkerülni egy nagy háborút - Hatalmasat nyerhet Donald Trump
Gyakorlatilag sutba vágta Magyarország és Közép-Európa gazdasági receptjét az elmúlt évek inflációja
Forint, euró, dollár – hogyan lovagold meg a devizapiac hullámait?- Interaktív, díjmentes online előadás
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility