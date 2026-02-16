  • Megjelenítés
Kihívót kap a Wolt: több európai országban is elindítja ételkiszállítási szolgáltatását az Uber
Kihívót kap a Wolt: több európai országban is elindítja ételkiszállítási szolgáltatását az Uber

MTI
Az Uber szállítási és kézbesítési vállalat 2026-ban hét új európai piacon bővíti ételkiszállítási üzletágát, és a lépéstől a következő három évben mintegy 1 milliárd dollár forgalomnövekedést vár – közölte a cég globális kiszállítási vezetője, Susan Anderson vasárnap a Reuters hírügynökséggel.

Tervei szerint az Uber az ételkiszállítási szolgáltatást Ausztriában, Csehországban, Görögországban, Romániában, Dániában, Finnországban és Norvégiában indítja el. Susan Anderson szerint cége a bővítéssel az erős kereskedői és fogyasztói keresletre reagál.

Az Uber célja, hogy „felrázza” az európai piacot, és jobb értéket kínáljon a fogyasztóknak és az éttermeknek

– mondta.

Az Uber piaci belépése több országban közvetlen versenyt jelent majd a Wolt számára, amelyet 2022-ben a DoorDash vásárolt fel. A bővítés az európai ételkiszállítási piacon kiélezett versenyben zajló konszolidációs hullám közepette történik.

Az Uber a múlt héten megállapodott a török Getir ételkiszállítási üzletágának megvásárlásáról, amellyel tovább erősíti jelenlétét Törökországban.

Címlapkép forrása: Xavi Lopez/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

