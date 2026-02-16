Meddig eshet a 4iG?

Kiemelkedően nagy forgalommal adják hétfőn a 4iG részvényeit: az árfolyam már több mint 17 százalékos esésben is volt, ezzel pedig rég nem látott szintekre zuhant vissza az árfolyam. Megnéztük, hogy hol lehet az alja a mostani lejtmenetnek.

Ugyan alapból is kedvezőtlen a hangulat ma a magyar tőzsdén, de a 4iG árfolyama kiemelkedik a sorból.

Jelenleg 15 százalékos mínuszban,