Csúnyán megütötték a Mol részvényeit – Mi áll a háttérben?

Erőteljes mínuszban kezdte a keddi kereskedést a Mol árfolyama, ráadásul az átlagot jóval meghaladó forgalom mellett. A társasággal kapcsolatban több olyan bejelentés is érkezett, amely indokolhatja a mozgást, de a mostani korrekció hátterében az elmúlt hetek jelentős ralijában felhalmozott nyereségek realizálása is áll. Összegyűjtöttük, milyen tényezők húzódhatnak meg a hirtelen lejtmenet mögött.
Jelentős eséssel kezdte a keddi kereskedést a Mol árfolyama:

a papír mintegy 3,5 százalékos mínuszban áll, ráadásul az átlagosnál jóval élénkebb forgalom mellett.

A nyitást követő percekben a részvény a OTP mögött a második legnagyobb forgalmat bonyolította a Budapesti Értéktőzsdén.

