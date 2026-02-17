Csúnyán megütötték a Mol részvényeit – Mi áll a háttérben?

Erőteljes mínuszban kezdte a keddi kereskedést a Mol árfolyama, ráadásul az átlagot jóval meghaladó forgalom mellett. A társasággal kapcsolatban több olyan bejelentés is érkezett, amely indokolhatja a mozgást, de a mostani korrekció hátterében az elmúlt hetek jelentős ralijában felhalmozott nyereségek realizálása is áll. Összegyűjtöttük, milyen tényezők húzódhatnak meg a hirtelen lejtmenet mögött.