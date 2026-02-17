  • Megjelenítés
Hihetetlen összegért kelt el az energiaóriás Amerika és Kína kritikus küzdőterén
Hihetetlen összegért kelt el az energiaóriás Amerika és Kína kritikus küzdőterén

A Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) egy 3,4 milliárd dolláros ügylet keretében szerzi meg a perui Inkia Energy 50 százalékos részesedését. A tranzakció révén a kanadai nyugdíjalap megerősíti pozícióját az Amerika és Kína számára egyaránt fontos dél-amerikai ország energiaátállási folyamatában és bányászati szektorában - írja a Pension Policy International.
A Canada Pension Plan Investment Board befektetési ága a miami székhelyű I Squared Capital infrastruktúra-kezelővel közösen vásárolja meg a limai központú Inkia Energyt. A tranzakció adósságokkal együtt 3,4 milliárd dollárra (mostani árfolyamon közel 1100 milliárd forint) értékeli a vállalatot. Az ügylettel a CPPIB 50 százalékos tulajdonrészt szerez, míg a fennmaradó részt az I Squared által létrehozott úgynevezett folytatóalap (continuation vehicle) tartja meg.

Az Inkia több leányvállalaton keresztül egy 2,6 gigawatt kapacitású erőmű-portfóliót üzemeltet.

Ez a kapacitás kulcsfontosságú a bányászatra épülő perui gazdaság energiaellátásában.

A vállalat emellett több mint 4 gigawattnyi, előkészítés alatt álló fejlesztési projekttel is rendelkezik, amelyek szél-, nap- és gázenergiára, valamint akkumulátoros tárolókapacitásokra irányulnak.

Az I Squared 2017 óta tulajdonosa az Inkiának. Az elmúlt években tíz latin-amerikai országban értékesítették a nem stratégiai eszközöket, miközben a perui portfólió kapacitását 1,6-ról 2,6 gigawattra növelték. Gautam Bhandari, a cég globális befektetési igazgatója szerint az Inkia "lényegét tekintve egy fejlesztő", és olyan alapvető infrastruktúra-platform, amelyet hosszú távon építeni és bővíteni kívánnak.

A Wall Street Journal információi szerint az I Squared az eddigi tulajdonrészét egy folytatóalapba szervezi át. Ez a megoldás lehetőséget biztosít az eredeti alap befektetőinek a kiszállásra, miközben az alapkezelő továbbra is tulajdonos marad. Az ilyen struktúrák a magasabb kamatkörnyezetben váltak egyre népszerűbbé, mivel a magántőke-alapkezelők (private equity) kevésbé hajlamosak portfóliócégeiket értékesíteni vagy tőzsdére vezetni.

A lap azt is megjegyzi, hogy a globális befektetési cégek egyre inkább az Egyesült Államokon kívüli, de az amerikai szakpolitikai prioritásokhoz illeszkedő infrastrukturális ügyleteket keresik.

Perut ebben az összefüggésben olyan színtérként írták le, ahol az Egyesült Államok és Kína verseng az infrastrukturális és stratégiai befolyásért.

