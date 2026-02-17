Hihetetlen összegért kelt el az energiaóriás Amerika és Kína kritikus küzdőterén

A Canada Pension Plan Investment Board befektetési ága a miami székhelyű I Squared Capital infrastruktúra-kezelővel közösen vásárolja meg a limai központú Inkia Energyt. A tranzakció adósságokkal együtt 3,4 milliárd dollárra (mostani árfolyamon közel 1100 milliárd forint) értékeli a vállalatot. Az ügylettel a CPPIB 50 százalékos tulajdonrészt szerez, míg a fennmaradó részt az I Squared által létrehozott úgynevezett folytatóalap (continuation vehicle) tartja meg.
Az Inkia több leányvállalaton keresztül egy 2,6 gigawatt kapacitású erőmű-portfóliót üzemeltet.
Ez a kapacitás kulcsfontosságú a bányászatra épülő perui gazdaság energiaellátásában.
A vállalat emellett több mint 4 gigawattnyi, előkészítés alatt álló fejlesztési projekttel is rendelkezik, amelyek szél-, nap- és gázenergiára, valamint akkumulátoros tárolókapacitásokra irányulnak.
Az I Squared 2017 óta tulajdonosa az Inkiának. Az elmúlt években tíz latin-amerikai országban értékesítették a nem stratégiai eszközöket, miközben a perui portfólió kapacitását 1,6-ról 2,6 gigawattra növelték. Gautam Bhandari, a cég globális befektetési igazgatója szerint az Inkia "lényegét tekintve egy fejlesztő", és olyan alapvető infrastruktúra-platform, amelyet hosszú távon építeni és bővíteni kívánnak.
A Wall Street Journal információi szerint az I Squared az eddigi tulajdonrészét egy folytatóalapba szervezi át. Ez a megoldás lehetőséget biztosít az eredeti alap befektetőinek a kiszállásra, miközben az alapkezelő továbbra is tulajdonos marad. Az ilyen struktúrák a magasabb kamatkörnyezetben váltak egyre népszerűbbé, mivel a magántőke-alapkezelők (private equity) kevésbé hajlamosak portfóliócégeiket értékesíteni vagy tőzsdére vezetni.
A lap azt is megjegyzi, hogy a globális befektetési cégek egyre inkább az Egyesült Államokon kívüli, de az amerikai szakpolitikai prioritásokhoz illeszkedő infrastrukturális ügyleteket keresik.
Perut ebben az összefüggésben olyan színtérként írták le, ahol az Egyesült Államok és Kína verseng az infrastrukturális és stratégiai befolyásért.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
A világ nyersanyagraktára odaadná a kincstára kulcsát az Európai Uniónak
Hatalmas üzletre készülnek a Föld egyik legnagyobb országával.
"Ha a Mastercardot és a Visát lekapcsolnák, az visszarepítene minket az ötvenes évekbe"
Nagy-Britanniában is komolyan veszik az amerikai fenyegetéseket.
Drasztikus lépésre készül Brüsszel: az autóvásárlók millióit érintheti a készülő döntés
Kiszivárgott a tervezet.
A téli olimpia bizonyítja a legjobban, mennyire Amerikától függ az európai fizetési rendszer
Csak Visa-kártyát fogadnak el, a digitális euró lehet az egyik megoldás.
Újra 5000 dollár alá esett az arany - Mi történik?
Több ok is meghúzódik a háttérben.
Figyelmeztetés érkezett: a NATO arra készül, hogy újabb térségben szorongassa meg katonákkal Moszkvát
Egyre sokasodnak a jelek.
Jó hír érkezett a CIG Pannóniától: egyezséggel zárult az "olasz meló" nagyobbik része
Peren kívüli egyezséget kötött a biztosító.
Meghajol a Goldman Sachs is Trump előtt: lejjebb tekernek a sokszínűségen
Lazítanak a szigorú kritériumokon az igazgatóságban.
Rég kezdték ilyen jól az évet a fejlődő piacok
Az ábra a globális feltörekvő (fejlődő) piaci részvényalapok éves nettó tőkebeáramlását mutatja heti bontásban, különböző évek összehasonlításával. Jól látni: ez az év erősebben
Hogyan kaphatják meg a külföldről hazatelepülők az Otthon Start hitelt?
A tegnapi kormányinfón feltették ezt a kérdést. Gulyás Gergely válasza alapján jelenleg megfelelő magyar jogviszonyra mindenképpen szükség van, de a kormány vizsgálja azt, hogyan kaphatnák m
Európában jobb élni, de Amerikában nagyobbat lehet nyerni
Az utóbbi hetekben vírusként terjedt az alábbi ábra, hát lássuk mit is sugall. Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok életminőségi mutatóit összevető táblázat... The post Euró
Követett részvények - 2026. február
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A társadalom megérett a plusztudásra
Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár
Borús napok után csillanhat még a fény az ezüstön
Az ipari túlkereslet, a jegybanki függetlenség megkérdőjeleződése és a geopolitikai feszültségek miatti dedollarizáció következtében felerősödő spekulatív ETF-tőkebeáramlás példátlan
Fejlesztési tartalék képzés szabályai adózási és számviteli szempontból
A fejlesztési tartalék képzés régóta létező, és talán az egyik leggyakrabban alkalmazott adóalap korrekciós tétel. Csökkenthető vele az aktuális évi társasági adó kötelezettség, majd
Techforradalom az erdőkben: Japánban AI-vezérelt drónokkal ültetnek fákat
Japánban drónokkal telepítenek erdőket, ami sokkal gyorsabbá teszi a folyamatot, mivel mesterséges intelligencia és a terep feltérképezését szolgáló technoló
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Erre az adatra várt mindenki: nyolc éve nem láttunk ilyet Magyarországon
A forint jövőjéről is pontosabb képet kaptunk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!