Tíz éve nem zúdított ekkora pénztengert a piacra Soros György – Mutatjuk a legizgalmasabb befektetéseket!

Az elmúlt hetekben brutális mozgásokat láttunk a piacokon: az ezüst ralit hirtelen megtorpanás követte, miközben az AI-láz több sztárszektort is alapjaiban megingatott. Ebben a példátlanul bizonytalan környezetben különösen fontos figyelni, hogy mit lépnek azok a sztárbefektetők, akik több évtizede navigálnak válságok és eufóriák között. Ennek apropóján most megnézzük, hogy hogyan forgatta meg a pénzt a Soros György által alapított Soros Management Fund – a tét nem kicsi, hiszen az alap akkora pénztömeget mozgatott meg, hogy ilyet 2015 óta nem láttunk. Már csak az a kérdés, hogy mit vettek és hogy érdemes-e rájuk hallgatni?
A tőzsdék most rendkívül idegesek. Hirtelen irányváltások, szektorrotációk, extrém mozgások jellemzik a kereskedést – és ilyenkor minden szem a nagy túlélőkre szegeződik. Azokra, akik nem egy ciklust, hanem több válságot és eufóriát is végigkereskedtek már.

Az elmúlt napokban kiderült, hogyan rendezte át portfólióját több ilyen befektetési veterán. Az Omahai Orákulumként ismert Warren Buffett és a világ legnagyobb hedge fundját felépítő Ray Dalio után most az is látszik, milyen irányba mozdult el a Soros György nevével fémjelzett befektetési gépezet. A kérdés nem pusztán az, hogy milyen részvényeket vettek. Hanem az, hogy

mit üzen ez a pozicionálás a következő hónapokra nézve, és befektetőként mit kell ebből nagyon komolyan venni.

