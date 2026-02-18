A csillogó tető alatt megrepedt az alap: miért süket az amerikai részvénypiac a jó hírekre?

Az elmúlt napokat a részvénypiacokon egyértelműen a mesterséges intelligenciával kapcsolatos hírek uralták, bizonyítva, hogy a narratíva változása képes komplett szektorokat térdre kényszeríteni. Az amerikai nagy indexek hónapok óta nem mennek semerre, aminek a fő oka, hogy két fontos tartóoszlop repedezni kezdett. Ha ezek megtörnek, akkor kell igazán óvatosnak lenni. Nem rémisztgetünk, piaci keretrendszert adunk.

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Sokan értetlenül állnak az elmúlt napok ármozgása előtt. Érkezett egy kifejezetten erős foglalkoztatási adat, majd egy kedvező inflációs jelentés, a piac mégsem tudott érdemben emelkedni, sőt, inkább a bizonytalanság lett úrrá a parketten. A legtöbb befektető ilyenkor a hírekben keresi a választ és az AI-val kapcsolatos legfrissebb hírek tényleg alkalmasak lehetnek magyarázatnak. De mi van akkor, ha a megoldás sokkal mélyebben, a piac szerkezetében keresendő?

A tőzsdei elemzés egyik legnagyobb csapdája, ha kizárólag a részvényárfolyamokra fókuszálunk. A részvénypiac ugyanis csak a ház teteje, de az alapzatot a kötvénypiac, a hitelpiac (credit) és a likviditás adja. Ha az alap megreped, teljesen mindegy, milyen szépen csillog a tető, az épület statikailag megrendül.

Jelenleg ez fontosabb kérdés nem is lehetne, amikor a Nasdaq szeptember óta nem tud emelkedni, a likviditásérzékeny Bitcoin meg nyár óta átesett egy "felezési cikluson".