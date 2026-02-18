Mutatjuk, miben tartják most a pénzüket a magyarok, és melyik befektetésen keresték a legnagyobbat

119 ezer milliárd forintra emelkedett 2025 végére a magyar háztartások pénzügyi vagyona az MNB friss adatai szerint, az adósságokkal csökkentve a nettó pénzügyi vagyon kis híján elérte a 100 ezer milliárd forintot.
Sajnos ez lassulást jelent az előző két évhez képest: az összes pénzügyi eszköz 8,8%-kal, az általunk megtakarításnak jelentett eszközök állománya 10,2%-kal emelkedett 2025-ben, mindkettő az elmúlt három év legalacsonyabb értéke.
Reálértéken mintegy 6,7%-kal gyarapodott a háztartások megtakarítási állománya,
ami szintén elmarad az előző két év dinamikájától.
2024 közepe óta fokozatosan csökken a háztartások finanszírozási képessége, a pénzügyi kötelezettségek nagyobb mértékben emelkednek ugyanis a pénzügyi eszközöknél. Azóta mintegy 2000 milliárd forinttal többet költöttek a háztartások, mint amennyit megkerestek.
A pénzügyi eszközök között az MNB többek között a nem tőzsdei céges részesedéseket is nyilvántartja, ezért érdemes megtisztítanunk a tranzakciós adatokat. A legfontosabb megtakarításokat kiemelve azt kapjuk, hogy
ugyanúgy több mint nettó 5500 milliárd forint áramlott ezekbe, mint egy évvel korábban.
Elmondható, hogy 10 új forintból 4 forint befektetési jegyben, 3 forint a folyószámlákon, 1 forint pedig állampapírban talált helyet magának tavaly, de önmagukhoz képest nagyon jól teljesítettek az életbiztosítások (ennek okairól itt írtunk), és (az év egészére becsülhető mintegy 130 milliárdos lakáscélú kifizetéssel korrigálva) a nyugdíjpénztárak is.
Nem kérdés, hogy a legnagyobbat nemzetgazdasági szinten az állampapírok kamatain kasztálták tavaly a háztartások, hiszen csak a PMÁP-állampapírok kamatfizetése csaknem 1250 milliárd forint volt tavaly. Az átértékelődéseket mutató alábbi ábránk pedig arról tanúskodik, hogy a piaci hozamok szempontjából egyértelműen
a tőzsdei részvények hoztak a legtöbbet a konyhára új rekordot döntve,
az itt látható 840 milliárd forint persze 2025 végén még nem realizált hozamnak számított. A befektetési jegyek 522 milliárd forintos pozitív átértékelődése elmarad az előző két évitől, de magasabb az azokat megelőző évek nominális teljesítményénél. A hozamokról legutóbb itt írtunk.
Még mindig irdatlanul sok pénzt, 26 582 milliárd forintot tartanak készpénzben vagy látra szóló betétben a háztartások, amelyek egyáltalán nem védenek az inflációtól. Sőt, tavaly ezeken még bukott is a lakosság a forint erősödése miatt, hiszen a valutában vagy devizabetétben tartott megtakarítások veszítettek forintértékükből, ahogy a fenti ábra mutatja. Persze
a forint erősödése a teljes piacra rányomta a bélyegét, hiszen csökkentette a forintban számított átértékelődést és ezzel a megtakarítási állományt is.
Ez áll a fenti ellentmondás háttérben is, vagyis hogy jelentősen lassult a megtakarítások növekedése, tranzakciós alapon viszont lényegében úgy teljesítettek, mint egy évvel korábban.
Összességében
a legnagyobb mértékben a tőzsdei részvények és a befektetési jegyek állománya növekedett tavaly,
az értékpapírok tavalyi teljesítményéről részletesebben itt írtunk.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
