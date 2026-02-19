  • Megjelenítés
Külföldre talicskázzák a pénzüket a magyarok? – Csattanós választ adnak a számok, rekordot döntött a lakosság
Külföldre talicskázzák a pénzüket a magyarok? – Csattanós választ adnak a számok, rekordot döntött a lakosság

A hazai privátbanki számlaegyenlegek 13,5%-os növekedését és a teljes megtakarítási piac tavalyi 10,2%-os gyarapodását is meghaladó, 15,0%-os bővülést értek el a magyar háztartások külföldi pénzügyi eszközökben tartott megtakarításai – számolta ki a Portfolio a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adataiból. Minden 100 forintnyi megtakarításból már 13 forintot külföldön tartanak a háztartások, ami új rekordnak számít – annak ellenére, hogy a forint tavaly 6%-kal erősödött, mérsékelve a devizában denominált megtakarítások forintértékét.
A jegybank előzetes pénzügyi számláinak statisztikái szerint tavaly hároméves mélypontra lassult a lakossági megtakarítások növekedési üteme. Ugyanakkor a befektetési alapok és a folyószámlabetétek mellett – a lakáscélú pénzkivonással korrigálva – az életbiztosításokba és a nyugdíjpénztárakba is több tőke áramlott, mint egy évvel korábban. Az általunk megtakarításnak tekintett pénzügyi eszközök állománya

összességében 10,2%-kal bővült a háztartásoknál.

Legalább ilyen figyelemre méltók a jegybank adatai a külföldön képzett megtakarításokról. Ide tartoznak a svájci, osztrák vagy szlovák bankszámlákon elhelyezett privát- és prémiumbanki vagyonok, a határon átnyúló szolgáltatás keretében nyitott Revolut-számlák, a külföldi tőzsdéken kereskedett befektetési alapok (ETF-ek), valamint a külföldi vállalatok részvényei is. Ezek állománya

forintban számolva 15%-kal emelkedett tavaly,

ami meghaladja mind a teljes megtakarítási piac 10,2%-os, mind a privátbanki számlaegyenlegek 13,5%-os növekedését.

Ez ugyan elmarad az egy évvel korábbi, 28%-os bővüléstől, ám a forint 6%-os erősödése nélkül becslésünk szerint nem 15%, hanem

mintegy 22% lett volna a külföldi megtakarítások állományának növekedése.

A hazai fizetőeszköz árfolyama az euróval szemben a 2024 végi 410 forintról 2025 végére 385 forintra csökkent, ami forintban lefelé értékelte át a devizában tartott eszközöket.

A forinterősödés ellenére az ismert külföldi megtakarítások aránya

új csúcsra emelkedett a magyar háztartások portfóliójában: elérte a 12,9%-ot.

A tőzsdei részvények esetében a legmagasabb, mintegy 27%-os ez az arány, míg a készpénznél a valutában tartott rész mindössze 6,1%.

Az állományváltozásoknál is beszédesebbek a tranzakciós adatok, mivel pontosabban tükrözik a megtakarítók döntéseit. Az MNB értékpapír- és előzetes pénzügyi számláinak összevetése alapján tavaly

messze a külföldi befektetési alapokba áramlott a legtöbb friss tőke.

A második helyért szoros verseny alakult ki a bankbetétek, a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és a tőzsdei részvények között. Utóbbi kategóriába kevesebb tőke érkezett, mint az előző két évben, de a nettó beáramlás így is meghaladta a 200 milliárd forintot.

Bár a 2022 végén látott csúcsot nem sikerült túlszárnyalni, a külföldi megtakarítások képzése több erős negyedévet is hozott. A nettó tranzakciók

különösen a harmadik negyedévre koncentrálódtak.

Végezetül azt is megvizsgáltuk, hogyan teljesítettek tavaly a belföldi devizás megtakarítások. A jegybank statisztikái a betétekről és a kötvényekről közölnek részletesebb adatokat.

A belföldi devizabetétek és devizakötvények aránya csökkent, amit döntően a forint erősödése magyaráz.

Tranzakciós alapon tehát nem a belföldi devizamegtakarítások, hanem a külföldi eszközök jelentették a fő célpontot.

Az állomány ugyanakkor így is emelkedett: az MNB adatai szerint 2025 végére a belföldi devizabetétek állománya meghaladta a 2300 milliárd forintot, míg a devizakötvényeké megközelítette a 800 milliárd forintot.

