Megjött a figyelmeztetés: küszöbön a világtörténelem legnagyobb összeomlása

A bestsellerszerző legújabb X-bejegyzésében arra hivatkozott, hogy már 2013-ban, a Rich Dad's Prophecy című könyvében figyelmeztetett a "valaha volt legnagyobb tőzsdekrach" eljövetelére. Kiyosaki szerint ez a pillanat most érkezett el.
A hírhedt vészmadár azonban úgy véli: aki időben felkészült, annak ez az összeomlás a legmerészebb álmait is felülmúló gazdagságot hozhat.
Kiyosaki azt is elárulta: izgatottan várja a zuhanást, és addig is arany-, ezüst-, Ethereum- és Bitcoin-befektetésekkel készül az általa vizionált krachra. Különösen a Bitcoinnal kapcsolatban fogalmazott optimistán: mint írta, egyre többet vásárol, ahogy a vezető kriptodeviza árfolyama csökken. Érvként annak szűkösségét emelte ki: az instrumentum maximális mennyisége 21 millió darab, és ennek túlnyomó része már forgalomban van.
I Am Warning You: In Rich Dad’s Prophecy published 2013 I warned of the biggest stock market crash in history still coming.That giant crash is now imminent.The good news is those of you who followed my rich dad’s warning and prepared….the coming crash will make you richer…— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) February 17, 2026
A szerző stratégiája régóta az árral szembe menő, úgynevezett "kontrariánus" befektetési szemlélet. Véleménye szerint a piaci összeomlások idején válnak a legértékesebb eszközök a legolcsóbbá, így a pánikban eladók veszteségéből profitálhatnak azok, akik ilyenkor vásárolnak. Kiyosaki arra biztatja követőit, hogy ne féljenek a krachtól, hanem használják ki azt vagyongyarapításra.
Érdemes megjegyezni, hogy Kiyosaki évek óta rendszeresen jósol közelgő összeomlást, ám eddig ezek a konkrét figyelmeztetések rendre nem igazolódtak be az általa jelzett mértékben. A pénzügyi elemzők körében igencsak megosztó a személye: többnyire inkább nagyhangú motivációs gurunak, mintsem mértékadó piaci elemzőnek tartják.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
