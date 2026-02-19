  • Megjelenítés
Megjött a figyelmeztetés: küszöbön a világtörténelem legnagyobb összeomlása
Megjött a figyelmeztetés: küszöbön a világtörténelem legnagyobb összeomlása

Robert Kiyosaki, a Gazdag papa, szegény papa (Rich Dad Poor Dad) című sikerkönyv szerzője ismét egy történelmi léptékű tőzsdei zuhanást helyezett kilátásba. Állítása szerint az összeomlás már a küszöbön áll, ő pedig izgatottan várja azt. Kiyosaki efféle megszólalásait persze érdemes szkeptikusan kezelni, gyakorlatilag havonta bejelenti a világvégét – ha kellően kitartó, majd csak bejön neki egyszer.

A bestsellerszerző legújabb X-bejegyzésében arra hivatkozott, hogy már 2013-ban, a Rich Dad's Prophecy című könyvében figyelmeztetett a "valaha volt legnagyobb tőzsdekrach" eljövetelére. Kiyosaki szerint ez a pillanat most érkezett el.

A hírhedt vészmadár azonban úgy véli: aki időben felkészült, annak ez az összeomlás a legmerészebb álmait is felülmúló gazdagságot hozhat.

Kiyosaki azt is elárulta: izgatottan várja a zuhanást, és addig is arany-, ezüst-, Ethereum- és Bitcoin-befektetésekkel készül az általa vizionált krachra. Különösen a Bitcoinnal kapcsolatban fogalmazott optimistán: mint írta, egyre többet vásárol, ahogy a vezető kriptodeviza árfolyama csökken. Érvként annak szűkösségét emelte ki: az instrumentum maximális mennyisége 21 millió darab, és ennek túlnyomó része már forgalomban van.

A szerző stratégiája régóta az árral szembe menő, úgynevezett "kontrariánus" befektetési szemlélet. Véleménye szerint a piaci összeomlások idején válnak a legértékesebb eszközök a legolcsóbbá, így a pánikban eladók veszteségéből profitálhatnak azok, akik ilyenkor vásárolnak. Kiyosaki arra biztatja követőit, hogy ne féljenek a krachtól, hanem használják ki azt vagyongyarapításra.

Érdemes megjegyezni, hogy Kiyosaki évek óta rendszeresen jósol közelgő összeomlást, ám eddig ezek a konkrét figyelmeztetések rendre nem igazolódtak be az általa jelzett mértékben. A pénzügyi elemzők körében igencsak megosztó a személye: többnyire inkább nagyhangú motivációs gurunak, mintsem mértékadó piaci elemzőnek tartják.

