Warren Buffett helyett én: kezdők útmutatója a befektetéshez – Interaktív, díjmentes online előadás

A befektetés elsőre bonyolultnak tűnhet, tele idegen kifejezésekkel és kockázatos lehetőségekkel. Pedig az alapelvek egyszerűek – és épp ezeket mutatja be webináriumunk. Megtanulhatod, hogyan tedd pénzügyeidet átláthatóvá, hogyan építs diverzifikált portfóliót, és hogyan maradj fókuszban a piaci zaj közepette. Itt nincs szükség Wall Street-i rutinra, csak kíváncsiságra és egy kezdő lépésre.

Online előadásunk egyszerűen és érthetően mutatja be az alapelveket, amelyekre még a legnagyobb befektetők, mint Warren Buffett is esküsznek.

Webináriumunk nem a szakzsargonokról szól, hanem arról, hogyan építhetsz ki hosszú távon stabil, tudatos stratégiát, amely igazán passzol hozzád.

A webinárium során szó lesz többek között:

Csatlakozz, és tedd meg az első lépést egy tudatosabb pénzügyi jövő felé!

Időpont: 2026. február 22. 19:00 - 19:45

További információ és regisztráció ITT.

Helyszín: Az internet

Ha érdekel a hosszú távú tőzsdei befektetés, ajánljuk figyelmedbe a Sikeres tőzsdei vagyonépítés videókurzust.

Adómegtakarítás okosan

Shortolás, hogyan profitálhatsz az árfolyam csökkenéséből?

Számlanyitási kisokos

Hogyan mérjük a tőzsdei hozamot?

Befektetés inflációs környezetben

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ