  • Megjelenítés
Warren Buffett helyett én: kezdők útmutatója a befektetéshez – Interaktív, díjmentes online előadás
Befektetés

Warren Buffett helyett én: kezdők útmutatója a befektetéshez – Interaktív, díjmentes online előadás

Portfolio
A befektetés elsőre bonyolultnak tűnhet, tele idegen kifejezésekkel és kockázatos lehetőségekkel. Pedig az alapelvek egyszerűek – és épp ezeket mutatja be webináriumunk. Megtanulhatod, hogyan tedd pénzügyeidet átláthatóvá, hogyan építs diverzifikált portfóliót, és hogyan maradj fókuszban a piaci zaj közepette. Itt nincs szükség Wall Street-i rutinra, csak kíváncsiságra és egy kezdő lépésre.

Online előadásunk egyszerűen és érthetően mutatja be az alapelveket, amelyekre még a legnagyobb befektetők, mint Warren Buffett is esküsznek.

Webináriumunk nem a szakzsargonokról szól, hanem arról, hogyan építhetsz ki hosszú távon stabil, tudatos stratégiát, amely igazán passzol hozzád.

A webinárium során szó lesz többek között:

Csatlakozz, és tedd meg az első lépést egy tudatosabb pénzügyi jövő felé!

Időpont: 2026. február 22. 19:00 - 19:45

További információ és regisztráció ITT.

Helyszín: Az internet

Ha érdekel a hosszú távú tőzsdei befektetés, ajánljuk figyelmedbe a Sikeres tőzsdei vagyonépítés videókurzust.

Adómegtakarítás okosan

Shortolás, hogyan profitálhatsz az árfolyam csökkenéséből?

Számlanyitási kisokos

Hogyan mérjük a tőzsdei hozamot?

Befektetés inflációs környezetben

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Gazdagabb és egyenlőbb

A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,

Grandio Blog

Az AI-mítosz vége?

Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Véget ért a béketárgyalás, lehangoló nyilatkozatot tett Zelenszkij – Percről percre híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön
Összeomlás felé száguld az orosz gazdaság? Bezárnak a boltok, éttermek
Mutatjuk, miben tartják most a pénzüket a magyarok, és melyik befektetésen keresték a legnagyobbat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility