Hatalmas fordulat a piacokon: évek óta nem látott ütemben pártolnak el a befektetők az Egyesült Államoktól

Michael Hartnett, a Bank of America stratégája rámutatott: a globális részvényalapokba idén áramló minden 100 dollárból mindössze 26 dollár jutott amerikai papírokba.

Ez az arány 2020 óta a legalacsonyabb, és jelentősen elmarad a 2022-es csúcstól, amikor ez az érték még 92 dollár volt.

Az adatok arra utalnak, hogy az úgynevezett "amerikai kivételesség" – vagyis az amerikai piacok tartós felülteljesítése – korszaka a végéhez közeledik. Hartnett szerint ez a folyamat nem annyira tömeges tőkekivonásban, mint inkább a beáramló friss tőke arányának jelentős átrendeződésében nyilvánul meg.

Az S&P 500 index lényegében változatlan szinten áll idén, miközben az Egyesült Államokat nem tartalmazó MSCI World Index közel 8 százalékos emelkedést mutat. A befektetők elfordulása mögött több tényező húzódik meg: ilyenek a technológiai óriáscégek túlzottnak ítélt, mesterséges intelligenciára fordított kiadásai, valamint a ciklikus részvények iránti növekvő kereslet.

Szintén negatív hatással van az amerikai eszközök megítélésére a Trump-kormányzat politikája nyomán tapasztalható dollárgyengülés. Az EPFR Global adataira hivatkozva a Bank of America elemzői kiemelték, hogy az európai, japán és egyéb fejlett piaci részvényalapokba összesen 125 milliárd dollár áramlott be az év eddigi részében.

Ezzel szemben az amerikai alapok mindössze 35 milliárd dolláros tőkebeáramlást könyvelhettek el. A friss számok megerősítik Hartnett korábbi megállapítását, miszerint az amerikai kereskedelempolitika "új világrendet" teremt, ezért a stratéga 2024 vége óta következetesen a nemzetközi részvények felülsúlyozását javasolja.

