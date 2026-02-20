  • Megjelenítés
Hatalmas fordulat a piacokon: évek óta nem látott ütemben pártolnak el a befektetők az Egyesült Államoktól
Befektetés

Hatalmas fordulat a piacokon: évek óta nem látott ütemben pártolnak el a befektetők az Egyesült Államoktól

Portfolio
Az amerikai részvények öt éve nem látott mértékben veszítettek vonzerejükből a nemzetközi társaikhoz képest – derül ki a Bank of America legfrissebb elemzéséből. A befektetők egyre inkább a külföldi piacok felé fordulnak, miközben az S&P 500 index idén gyakorlatilag stagnál - tudósított a Bloomberg.
Portfolio Investment Day 2026
Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

Michael Hartnett, a Bank of America stratégája rámutatott: a globális részvényalapokba idén áramló minden 100 dollárból mindössze 26 dollár jutott amerikai papírokba.

Ez az arány 2020 óta a legalacsonyabb, és jelentősen elmarad a 2022-es csúcstól, amikor ez az érték még 92 dollár volt.

Az adatok arra utalnak, hogy az úgynevezett "amerikai kivételesség" – vagyis az amerikai piacok tartós felülteljesítése – korszaka a végéhez közeledik. Hartnett szerint ez a folyamat nem annyira tömeges tőkekivonásban, mint inkább a beáramló friss tőke arányának jelentős átrendeződésében nyilvánul meg.

Az S&P 500 index lényegében változatlan szinten áll idén, miközben az Egyesült Államokat nem tartalmazó MSCI World Index közel 8 százalékos emelkedést mutat. A befektetők elfordulása mögött több tényező húzódik meg: ilyenek a technológiai óriáscégek túlzottnak ítélt, mesterséges intelligenciára fordított kiadásai, valamint a ciklikus részvények iránti növekvő kereslet.

Még több Befektetés

Választási pénzeső hull a magyarokra - Mennyit fogunk belőle félretenni?

Mit művelnek ezek a nyugdíjalapok? Volt, aki elvesztette a megtakarítása 99 százalékát

Nagy változások a tőzsdén: rekordösszegben veszik az európai részvényeket a befektetők

Szintén negatív hatással van az amerikai eszközök megítélésére a Trump-kormányzat politikája nyomán tapasztalható dollárgyengülés. Az EPFR Global adataira hivatkozva a Bank of America elemzői kiemelték, hogy az európai, japán és egyéb fejlett piaci részvényalapokba összesen 125 milliárd dollár áramlott be az év eddigi részében.

Ezzel szemben az amerikai alapok mindössze 35 milliárd dolláros tőkebeáramlást könyvelhettek el. A friss számok megerősítik Hartnett korábbi megállapítását, miszerint az amerikai kereskedelempolitika "új világrendet" teremt, ezért a stratéga 2024 vége óta következetesen a nemzetközi részvények felülsúlyozását javasolja.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A Boomerek bosszúja (by Zsiday)

Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo

KonyhaKontrolling

Csalódás egy programban

Magyarország politikai szinten már nagyon régen elesett. Sajnos ez nemcsak országunkra igaz, magasabb szinten megfigyelhető trend, hogy a választók nem várják el a valódi értékeket. Ócska poli

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Véget ért a béketárgyalás, lehangoló nyilatkozatot tett Zelenszkij – Percről percre híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön
Lecsapott a havazás: 40 centi hó hullott Magyarországon - Híreink a hóhelyzetről percről percre
Mit művelnek ezek a nyugdíjalapok? Volt, aki elvesztette a megtakarítása 99 százalékát
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility