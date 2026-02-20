Nagy változások a tőzsdén: rekordösszegben veszik az európai részvényeket a befektetők

A Stoxx Europe 600 index idén sorozatban döntötte meg saját csúcsait, hasonlóan a brit, a francia és a spanyol tőzsdeindexekhez. A befektetők elsősorban a Wall Street és a túlárazottnak tartott mesterségesintelligencia-szektor helyett keresnek alternatívákat.

Európa más típusú kitettséget kínál, kevesebb benne a technológia

– mondta Sharon Bell, a Goldman Sachs részvénystratégája. A szakértő hozzátette, hogy különösen az amerikai befektetők keresik aktívan a tengerentúli lehetőségeket.

A tőke nagy része nem kifejezetten európai, hanem "nem amerikai" kitettséget nyújtó alapokba áramlott, ami más piacokat is felértékelt. Az S&P 500 idén mindössze a 76. helyen áll a Bloomberg által követett 92 jelentős tőzsdeindex rangsorában. A mesterséges intelligencia óriásaitól a hagyományos szektorok – bankok, nyersanyagok – felé történő szektorrotáció különösen a brit FTSE 100-nak kedvezett, amely az év eleje óta közel 7 százalékkal emelkedett.

Az értékeltségi különbség szembeötlő: a Stoxx Europe 600 P/E mutatója 18,3, szemben az S&P 500 27,7-es szorzójával. Az európai alapok az elmúlt tizenkét hónapban folyamatosan vonzották a tőkét, miután korábban éveken át tartó tőkekiáramlást szenvedtek el.

A hangulat javulásához nagymértékben hozzájárult a német gazdaság élénkülése. Németország tavaly 2022 óta először tudott növekedni, az ipari megrendelések pedig a legutóbbi adatok szerint ugrásszerűen emelkedtek. Ez arra utal, hogy a tavaly márciusban bejelentett történelmi léptékű védelmi kiadások kezdenek megjelenni az ipari teljesítményben. A Bank of America elemzői ennek hatására felminősítették a német részvényeket. A védelmi szektor tovább erősödött: a Rheinmetall 12, a BAE Systems pedig 26 százalékkal emelkedett idén.

Az érdeklődés széles földrajzi bázison nyugszik: az európai és amerikai befektetők mellett az ázsiai – különösen a japán – szereplők is egyre aktívabbak. Kitaoka Tomocsika, a Nomura stratégája szerint a japán befektetők figyelme "egyre nagyobb mértékben" fordul Európa felé az alacsony értékeltségek miatt.

A szkeptikusok ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy az európai vállalatok profitdinamikája továbbra is elmarad az amerikaiétól. A Barclays adatai szerint az S&P 500 cégeinek éves eredménynövekedése a negyedik negyedéves gyorsjelentési szezonban meghaladta a 12 százalékot, míg Európában ez az arány alig érte el a 4 százalékot. Hani Redha, a PineBridge Investments portfóliókezelője szerint a német gazdaságélénkítés hatása valós, de ezt érdemes inkább célzottan, egyedi részvényeken keresztül kihasználni, nem pedig a teljes index szintjén.

