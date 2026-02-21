Ömlik a pénz Európába – most nagyot nyerhetünk az új világhatalmi átrendeződés piaci hatásain

Európában csendben, de látványosan kezd átrendeződni a pénz mozgása. A befektetők, akik évekig szinte reflexszerűen az amerikai technológiai óriások felé fordultak, most új térképet rajzolnak a globális portfóliókban.
Az európai tőzsdék hirtelen nem mellékszereplők, hanem alternatívák lettek – nemcsak olcsóbbak, hanem más szerkezetűek, más kockázatot és más ígéretet hordoznak. A kérdés már nem az, hogy van-e rövid távú felpattanás, hanem az, hogy egy mélyebb, többéves ciklus elején járunk-e. Ahogy a piaci hangulat változik, Brüsszel és az Európai Unió intézményrendszere is mozgásba lendül a régóta halogatott tőkepiaci reformok.
Ha a tőkeáramlás és az intézményi átalakulás összeér, Európában most formálódhat a következő nagy piaci történet.
