Az AI-ról szóló friss jelentés újabb eladási hullámot indított az amerikai tőzsdéken

A DoorDash, az American Express és a Blackstone papírjai több mint 7 százalékot estek. Mellettük az Uber, a Mastercard, a Visa, a Capital One, az Apollo Global Management és a KKR árfolyama is legalább 3 százalékkal csökkent.
Ezek mind olyan vállalatok, amelyeket az elemzés név szerint is említett.
A Citrini-jelentés kifejezetten azt a forgatókönyvet modellezi, hogy a mesterséges intelligencia milyen diszruptív hatást gyakorolhat a globális gazdaság különböző szegmenseire. A szerzők hangsúlyozták: céljuk az eddig kevéssé vizsgált, szélsőséges kockázatok feltérképezése volt.
A hétfői tőzsdei mozgás egy több mint egy hónapja tartó folyamat legújabb fejezete. Az úgynevezett "AI-pánik trade" az elmúlt hetekben a szoftvercégek mellett olyan szektorokra is átterjedt, mint a vagyonkezelés, a logisztika, a biztosítási brókerek, a magánhitel-piac, a kiberbiztonság és az ingatlanszolgáltatások. A befektetők a technológiával kapcsolatos potenciális piaci zavaroktól tartva az "előbb lőnek, aztán kérdeznek" elvet követik.
Elemzők és stratégák ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy ezek a reakciók túlzóak, és a jelenlegi szakaszban valószínűleg jelentősen felülbecsülik a kockázatokat. Michael O'Rourke, a JonesTrading vezető piaci stratégája rámutatott: míg a piac korábban a valós rossz hírekkel szemben is figyelemre méltó ellenálló képességet mutatott, most egy lényegében hipotetikus forgatókönyv is elegendőnek bizonyult az árfolyamok mélyrepüléséhez.
