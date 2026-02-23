Bemondták a profik: ezekben a részvényekben várható a nagy növekedés

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A Goldman hétfőn közzétett elemzésében úgy fogalmazott, hogy 2026-ra a kockázat/hozam arány nagyjából kiegyensúlyozottnak tekinthető, mivel a piac a legutóbbi emelkedés során már beárazta a pozitív kilátások nagy részét. A 2027-es évre vonatkozóan azonban az elemzők szerint a mérleg nyelve egyértelműen a pozitív irányba billen a török bankrészvényeknél.

A Goldman közgazdászai a dezinfláció folytatására számítanak, amelyet a török jegybank óvatos kamatcsökkentési politikája is támogat. A központi bank várakozása szerint az éves infláció az év végére 15–21 százalék közé mérséklődik. Az elemzők véleménye szerint ez a környezet csökkenő kamatpályát vetít előre, ami rendkívül kedvező a forrásérzékeny török bankok számára. Ez a folyamat 2026-tól 2027-ig jelentős nettó kamatmarzs-bővülést eredményezhet.

A török bankrészvények idén jelentős erősödést mutattak, különösen a külföldi befektetőnek köszönhetően. Bár februárban az inflációs aggodalmak miatt lassult az emelkedés üteme, a szektor az év elejétől számítva így is 22 százalékos pluszban áll. A Borsa Istanbul bankindexe jelenleg 2,4 százalékos emelkedésben van.

A Goldman elemzői szerint 2026-ban kritikus fordulóponthoz érhet a szektor,

amennyiben a török pénzintézetek sajáttőke-arányos megtérülése (ROE) – közel egy évtized után először – meghaladja az infláció mértékét.

Ez lehetővé tenné, hogy a bankok a dollárban mért nyereségüket és a könyv szerinti értéküket is növeljék.

A befektetési bank a 2026–2028-as időszakra vonatkozóan átlagosan mintegy 18 százalékkal emelte meg az általa követett török bankrészvények egy részvényre jutó eredményére (EPS) vonatkozó becslését. A Goldman fenntartotta vételi ajánlását a Yapi Kredi és az Akbank részvényeire, az Isbank besorolását pedig semlegesről vételre javította.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ