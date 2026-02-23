Fájdalmas hírt közölt a gyógyszeripari óriás

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A Novo Nordisk árfolyama több mint 10 százalékkal esett

azt követően, hogy a cég közölte: az új generációs, elhízás kezelésére fejlesztett készítménye a klinikai vizsgálatokban nem teljesítette a várakozásokat.

A CagriSema nevű készítménynek nem sikerült bizonyítania, hogy testsúlycsökkentő hatása legalább akkora, mint a rivális Eli Lilly által gyártott tirzepatidé – derült ki a Novo Nordisk hétfő reggeli közleményéből.

A nem-inferioritási vizsgálat kudarca komoly csapást jelent a dán gyógyszergyártónak, amely a CagriSemát az elhízás elleni szerek következő generációjának szánta.

A hírre reagálva az Eli Lilly árfolyama 2,1 százalékkal emelkedett a tőzsdenyitás előtti kereskedésben. Ez azt jelzi, hogy a befektetők a versenytárs pozícióját immár erősebbnek ítélik az elhízás elleni gyógyszerek piacán.

A Novo Nordisk jelezte, hogy további klinikai vizsgálatokat tervez a CagriSemával, és fontolgatja többek között a magasabb dózisú kombinációk tesztelését is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ