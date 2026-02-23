Figyelmeztetés érkezett: új trükkel csapolják az államkincstári számlákat, egy kattintás is elég a bajhoz

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

A Magyar Államkincstár arra hívja fel az ügyfelek figyelmét, hogy

a számlakivonat letöltési lehetőségét ígérő link nem a Magyar Államkincstártól származik.

Azt írták, a linkre való kattintással automatikusan letöltődik egy rosszindulatú kódot tartalmazó telepítő fájl.

Leszögezik: "A Magyar Államkincstár e-mail útján számlakivonatot kizárólag csatolt, jelszóval védett PDF fájlban küld."

Hozzátették: amennyiben valaki a linkre kattintott, úgy a fájlt el kell távolítani az eszközről, továbbá azt kérik, a letöltés tényét mihamarabb jelentsék a Magyar Államkincstár telefonos ügyfélszolgálatán a 1811-es telefonszámon, vagy személyesen a kincstár bármely ügyfélszolgálatán.

Címlapkép forrása: Portfolio

