Figyelmeztetés érkezett: új trükkel csapolják az államkincstári számlákat, egy kattintás is elég a bajhoz
Portfolio
Csalók a Magyar Államkincstár nevében számlakivonat letöltési lehetőségének ürügyével e-mail üzenetekben keresik az ügyfeleket - közölte a Magyar Államkincstár a honlapján.
A Magyar Államkincstár arra hívja fel az ügyfelek figyelmét, hogy

a számlakivonat letöltési lehetőségét ígérő link nem a Magyar Államkincstártól származik.

Azt írták, a linkre való kattintással automatikusan letöltődik egy rosszindulatú kódot tartalmazó telepítő fájl.

Leszögezik: "A Magyar Államkincstár e-mail útján számlakivonatot kizárólag csatolt, jelszóval védett PDF fájlban küld."

Hozzátették: amennyiben valaki a linkre kattintott, úgy a fájlt el kell távolítani az eszközről, továbbá azt kérik, a letöltés tényét mihamarabb jelentsék a Magyar Államkincstár telefonos ügyfélszolgálatán a 1811-es telefonszámon, vagy személyesen a kincstár bármely ügyfélszolgálatán.

