Hódít a kvantumszámítástechnika, itt az új európai csillag
A finn IQM kvantumszámítógépes startup bejelentette, hogy a New York-i tőzsdére lép, ezzel Európa egyik első nyilvánosan jegyzett kvantumszámítástechnikai vállalata lehet - közölte a Cnbc.
A finn IQM válhat Európa egyik első nyilvánosan jegyzett kvantumszámítástechnikai vállalatává,

miután bejelentették, hogy a cég a NYSE-n tervez tőzsdére lépni.

Az IQM a Real Asset Acquisition nevű különleges célú akvizíciós társasággal (SPAC) való egyesülésen keresztül tervezi a tőzsdei bevezetést. Az ügylet a cég értékét 1,8 milliárd dollárra teszi, a tranzakció lezárása azonban a részvényesek jóváhagyásától és egyéb hatósági feltételek teljesítésétől függ. A vállalat várakozásai szerint az üzletet idén júniusban zárhatják le, amelyet röviddel ezután követhet a tőzsdei jegyzés megkezdése. A cég emellett egy kettős bevezetést is fontolgat a helsinki tőzsdén.

A 2018-ban alapított IQM tavaly szeptemberben 320 millió dollár tőkét vont be egy B sorozatú finanszírozási körben, amely akkor egymilliárd dollárra értékelte a vállalatot. A befektetési kört az amerikai Ten Eleven Ventures kiberbiztonsági befektetési cég vezette, a finn Tesi kockázatitőke-alap részvételével. A mostani egyesülés révén a vállalat több mint 300 millió dollárnyi friss forráshoz juthat, feltéve, hogy a SPAC befektetői nem élnek visszaváltási jogukkal.

Az IQM teljes vertikumú, nyílt architektúrájú kvantumrendszereket fejleszt, amelyek helyszíni telepítéssel (on-premise) vagy felhőn keresztül is elérhetők.

A cég eddig 21 rendszert értékesített 13 ügyfélnek, a 2025-ös, nem auditált árbevétele pedig meghaladta a 35 millió dollárt.

Jan Goetz, az IQM társalapítója és vezérigazgatója szerint a kvantumszámítástechnika

már egy önálló iparág, ahol az ügyfelek saját, fejlett kvantumszámítógépeket birtokolnak és üzemeltetnek, valamint fejlesztéseket építenek ezekre.

Címlapkép forrása: Shutterstock

